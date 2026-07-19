DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA? İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Dünya Kupası final heyecanı artık doruk noktasına ulaştı. Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final ve yarı final mücadelelerini başarıyla geçen turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile son şampiyon Arjantin, kupaya uzanmak için final maçında karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla futbolseverin takip etmesi beklenen dev karşılaşma öncesinde finalin tarihi, saati, yayın bilgileri ve maç detayları merakla araştırılıyor. Peki, İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası final heyecanı artık doruk noktasına ulaştı. Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final ve yarı final mücadelelerini başarıyla geçen turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile son şampiyon Arjantin, kupaya uzanmak için final maçında karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla futbolseverin takip etmesi beklenen dev karşılaşma öncesinde finalin tarihi, saati, yayın bilgileri ve maç detayları merakla araştırılıyor. Peki, İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvanın final karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de başlayacak.
İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası boyunca futbolseverlerle buluşan TRT, turnuvanın en önemli karşılaşması olan final maçını da izleyicilere ulaştıracak. İspanya ile Arjantin'in şampiyonluk için kozlarını paylaşacağı dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Oyarzabal
Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi