DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA? İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca futbolseverlerle buluşan TRT, turnuvanın en önemli karşılaşması olan final maçını da izleyicilere ulaştıracak. İspanya ile Arjantin'in şampiyonluk için kozlarını paylaşacağı dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

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