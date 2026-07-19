Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA? İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA? İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Dünya Kupası final heyecanı artık doruk noktasına ulaştı. Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final ve yarı final mücadelelerini başarıyla geçen turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile son şampiyon Arjantin, kupaya uzanmak için final maçında karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla futbolseverin takip etmesi beklenen dev karşılaşma öncesinde finalin tarihi, saati, yayın bilgileri ve maç detayları merakla araştırılıyor. Peki, İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası final heyecanı artık doruk noktasına ulaştı. Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final ve yarı final mücadelelerini başarıyla geçen turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile son şampiyon Arjantin, kupaya uzanmak için final maçında karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde 2 milyardan fazla futbolseverin takip etmesi beklenen dev karşılaşma öncesinde finalin tarihi, saati, yayın bilgileri ve maç detayları merakla araştırılıyor. Peki, İspanya-Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvanın final karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de başlayacak.

        3

        İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası boyunca futbolseverlerle buluşan TRT, turnuvanın en önemli karşılaşması olan final maçını da izleyicilere ulaştıracak. İspanya ile Arjantin'in şampiyonluk için kozlarını paylaşacağı dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

        DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLA

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Oyarzabal

        Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yıldız Tilbe: Biten bir ömrün neyini kutlayacağım

        Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 60 yaşına basan sanatçı, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Bana saçma geliyor. Ama Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur diliyorum" dedi  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı