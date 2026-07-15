DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MÜCADELESİ | İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Arjantin maçı canlı izle
Dünya Kupası'nda ilk finalist dün gece belli oldu. Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı. Bu akşam oynanacak İngiltere - Arjantin yarı final karşılaşmasıyla ikinci finalist de netleşecek. Dev mücadelede iki takımın kaptanları Lionel Messi ve Harry Kane, takımlarını finale taşımak için sahaya çıkarken aynı zamanda gol krallığı yarışında da kozlarını paylaşacak. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası’nda ilk finalist dün gece belli oldu. Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya, 2026 Dünya Kupası’nda adını finale yazdırmayı başardı. Bu akşam oynanacak İngiltere - Arjantin yarı final karşılaşmasıyla ikinci finalist de netleşecek. Dev mücadelede iki takımın kaptanları Lionel Messi ve Harry Kane, takımlarını finale taşımak için sahaya çıkarken aynı zamanda gol krallığı yarışında da kozlarını paylaşacak. Peki, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
İNGİLTERE - ARJANTİN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son şampiyon Arjantin ile İngiltere, 15 Temmuz akşamında Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadı’nda oynanacak kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
İNGİLTERE - ARJANTİN YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin arasındaki kritik yarı final karşılaşması, bu akşam TRT SPOR ve Tabii platformlarından futbolseverlerle buluşacak.
İNGİLTERE - ARJANTİN YARI FİNAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly, Rice, Anderson, Saka (Madueke), Bellingham, Gordon, Kane.
Arjantin: E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.