Ege Denizi, Balıkesir, Van ve Kahramanmaraş’ta deprem! 27 Ağustos 2026 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Dün Yunanistan'ta 3.4, Kayseri de ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 27 Ağustos Perşembe günü ise Ege Denizi, Van ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Ağustos 2026 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklükleri ve derinlikleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. Meydana gelen üst üste depremlerin ardından “Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” araştırmaları hız kazandı. Dün Yunanistan ve Kayseri’de meydana gelen depremlerin ardından bugün gece saatlerinde Ege Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 27 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üssü bilgileri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
27 Ağustos Perşembe günü saat 00:10'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 01:30'da Balıkesir Sındırgı'da 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03:26'da Akdeniz Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03:48'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05:35'te ise Van Çatak 2.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.27 05:52:27 38.9117 40.4930 13.5 -.- 1.2 -.- CAYBOYU-(BINGOL) İlksel
2026.08.27 05:36:13 35.9168 28.0825 1.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.27 05:35:01 37.9985 42.9703 5.0 -.- 2.5 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2026.08.27 05:11:09 38.1252 38.4347 8.2 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.27 05:00:10 39.0367 26.3447 11.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.27 04:54:15 39.1692 28.2027 11.8 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.27 04:42:53 39.0093 27.0953 13.1 -.- 2.1 -.- SARIDERE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.08.27 04:34:50 38.9280 26.9652 11.0 -.- 1.2 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.08.27 04:05:38 38.0857 43.2680 12.3 -.- 1.9 -.- BILGI-CATAK (VAN) İlksel
2026.08.27 04:05:29 38.2428 38.5198 14.8 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.08.27 03:53:07 36.2860 36.0905 5.9 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2026.08.27 03:48:23 38.0942 36.7775 3.2 -.- 2.3 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.27 03:45:11 39.1530 28.3018 7.5 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.27 03:41:30 38.6950 43.0518 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2026.08.27 03:28:19 35.8798 28.1132 17.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.27 03:26:26 35.9378 24.2343 11.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.27 02:47:35 39.6767 25.5477 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.27 02:46:38 39.0258 30.1498 13.2 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.08.27 02:36:32 38.3857 37.4015 18.4 -.- 1.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.27 02:31:24 38.1325 36.9430 8.6 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.27 02:30:35 38.7908 36.5713 5.4 -.- 1.6 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.08.27 02:30:08 37.9067 27.5298 11.8 -.- 1.3 -.- DEREKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.08.27 01:56:54 39.1137 28.4113 8.6 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.27 01:34:08 38.7708 36.5540 2.9 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.08.27 01:30:00 39.1325 28.3855 8.5 -.- 2.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.27 01:26:52 38.2133 38.5242 22.0 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.08.27 01:12:46 37.9672 36.3120 5.4 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.27 01:04:50 37.3997 34.9823 9.0 -.- 1.4 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel
2026.08.27 00:54:50 38.2353 38.3160 17.1 -.- 0.9 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.08.27 00:30:09 39.8445 28.2307 5.0 -.- 1.7 -.- BOZEN-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2026.08.27 00:21:23 39.2767 28.9542 8.6 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ