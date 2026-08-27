Ege Denizi, Balıkesir, Van ve Kahramanmaraş’ta deprem! 27 Ağustos 2026 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklükleri ve derinlikleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. Meydana gelen üst üste depremlerin ardından “Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” araştırmaları hız kazandı. Dün Yunanistan ve Kayseri’de meydana gelen depremlerin ardından bugün gece saatlerinde Ege Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 27 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üssü bilgileri…