Ege Denizi ve Akdeniz’de deprem! 28 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 28 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde pek çok ilde 2 büyüklüğünün altında sarsıntılar meydana geldi. Ege Denizi 2.0 ile sallanırken Akdeniz Girit Adası’nda ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Eylül 2026 meydana gelen son depremler…