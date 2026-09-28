Ege Denizi ve Akdeniz’de deprem! 28 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi 28 Eylül Pazartesi verilerine göre saat 05:32 sularında Ege Denizi'nde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 28 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında merak edilenler…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 28 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde pek çok ilde 2 büyüklüğünün altında sarsıntılar meydana geldi. Ege Denizi 2.0 ile sallanırken Akdeniz Girit Adası’nda ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Eylül 2026 meydana gelen son depremler…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
28 Eylül Pazartesi günü saat 03:38’de Akdeniz Girit Adası’nda 2,5 büyüklüğünde, saat 05:32’de ise Ege Denizi’nde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 28 EYLÜL 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.28 05:32:35 36.0343 26.8997 6.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.28 05:26:36 39.2377 29.0022 9.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.28 05:20:45 38.3572 27.1705 11.3 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2026.09.28 04:20:21 40.8290 34.7925 8.3 -.- 1.2 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2026.09.28 03:56:58 38.0910 37.3792 11.4 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.28 03:41:45 38.2952 38.7712 14.8 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.09.28 03:38:23 34.7467 24.0295 25.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.28 03:36:02 37.9295 27.1460 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.28 03:35:26 38.0028 36.5813 8.6 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.28 03:17:31 37.3450 33.2913 9.8 -.- 1.5 -.- BEYDILI-(KARAMAN) İlksel
2026.09.28 03:12:34 39.2138 28.2352 7.7 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.28 03:10:27 37.3463 33.2707 6.4 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-(KARAMAN) İlksel
2026.09.28 02:59:13 37.3590 33.2595 6.9 -.- 2.1 -.- DINEK-(KARAMAN) İlksel
2026.09.28 02:48:11 36.9578 28.5448 5.0 -.- 2.0 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.09.28 02:46:06 38.2375 38.0727 25.4 -.- 1.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.28 02:35:48 39.9868 34.2930 5.1 -.- 1.5 -.- CAMOLUK-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2026.09.28 02:29:22 39.4490 41.1770 7.2 -.- 1.2 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.09.28 02:20:29 39.2298 28.1282 11.6 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.28 02:18:23 39.9972 34.2895 11.0 -.- 2.1 -.- CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2026.09.28 02:18:15 39.1922 28.1172 14.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.28 02:16:40 39.2478 28.1950 14.3 -.- 1.0 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.28 01:53:15 38.2055 28.7850 7.2 -.- 1.8 -.- BAHARLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel
2026.09.28 01:45:23 38.5297 42.7978 6.8 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2026.09.28 01:38:43 39.2442 25.7665 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.28 01:31:16 38.9308 26.7177 8.4 -.- 1.8 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.09.28 01:26:02 38.9128 26.7112 8.5 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.09.28 01:18:11 38.9442 26.6913 8.5 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.28 01:08:52 36.5593 31.2713 16.0 -.- 1.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.28 01:03:08 38.5422 43.0242 2.3 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2026.09.28 00:29:01 38.2292 37.3073 3.7 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
28 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ