Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası kararlarını önceden ilan edilen toplantı takvimi doğrultusunda açıklıyor. Ekim ayında yapılacak PPK toplantısı öncesinde piyasalar, enflasyon görünümüne ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelere odaklandı. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Yeni toplantıda alınacak kararın yanı sıra karar metninde verilecek mesajlar da yakından izlenecek. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararını hangi gün ve saat kaçta duyuracak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi ve merak edilen detaylar...