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        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim 2026 TCMB faiz kararı toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Ekim 2026 TCMB faiz kararı toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararın politika faizini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz adımı; kredi maliyetleri, mevduat getirileri, döviz kurları ve altın fiyatları açısından önem taşıyor. Piyasalarda gözler TCMB'nin açıklayacağı yeni karara çevrilirken faiz indirimi, artırımı veya sabit tutma ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 TCMB faiz kararı tarihi, saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası kararlarını önceden ilan edilen toplantı takvimi doğrultusunda açıklıyor. Ekim ayında yapılacak PPK toplantısı öncesinde piyasalar, enflasyon görünümüne ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelere odaklandı. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Yeni toplantıda alınacak kararın yanı sıra karar metninde verilecek mesajlar da yakından izlenecek. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararını hangi gün ve saat kaçta duyuracak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi ve merak edilen detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararı için 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. TCMB'nin resmî takvimine göre toplantının ardından faiz kararı aynı gün kamuoyuna duyurulacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

        TCMB'nin ekim ayı faiz kararının 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Karar metni, Merkez Bankası'nın resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Faiz oranlarına ilişkin kararın gerekçeleri de açıklamayla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MERKEZ BANKASI SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 düzeyinde bırakılmıştı. Ekim toplantısında alınacak yeni kararla birlikte faiz oranlarının mevcut seviyesini koruyup korumayacağı netleşecek.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

        Ekim ayında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Merkez Bankası'nın kararında enflasyonun seyri, fiyat istikrarına ilişkin değerlendirmeler ve ekonomik göstergeler etkili olacak. PPK'nın açıklayacağı metinde enflasyon görünümüne ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyacak.

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