Ekran macerası kısa sürdü! Çirkin dizisi neden bitiyor, ne zaman final yapacak? Çirkin dizisi final tarihi belli oldu

Star TV'nin yeni yapımlarından Çirkin, 29 Mart 2026'da yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Çağlar Ertuğrul'un Kadir Tunalı, Derya Pınar Ak'ın ise Meryem Tunalı karakterine hayat verdiği dizide Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Baran Bölükbaşı ve Olgun Toker gibi oyuncular da rol aldı. Yayın hayatına iddialı bir oyuncu kadrosuyla başlayan yapım için kısa süre içinde final kararı alındı. Yapım ekibi, Çirkin dizisinin 11. bölümde sona ereceğini duyurdu. Peki, Çirkin dizisi neden bitiyor, ne zaman final yapacak? İşte Çirkin dizisi final tarihi…