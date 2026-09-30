Ekran macerası kısa sürdü! Çirkin dizisi neden bitiyor, ne zaman final yapacak? Çirkin dizisi final tarihi belli oldu
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı Çirkin dizisi için final kararı alındı. Star TV ekranlarında 29 Mart 2026'da izleyiciyle buluşan dizi, 11. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Kadrosunda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi isimlerin de yer aldığı Çirkin dizisinin neden final yaptığı ve final bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte, Çirkin son bölüm yayın tarihi hakkında merak edilenler…
Star TV'nin yeni yapımlarından Çirkin, 29 Mart 2026'da yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Çağlar Ertuğrul'un Kadir Tunalı, Derya Pınar Ak'ın ise Meryem Tunalı karakterine hayat verdiği dizide Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Baran Bölükbaşı ve Olgun Toker gibi oyuncular da rol aldı. Yayın hayatına iddialı bir oyuncu kadrosuyla başlayan yapım için kısa süre içinde final kararı alındı. Yapım ekibi, Çirkin dizisinin 11. bölümde sona ereceğini duyurdu. Peki, Çirkin dizisi neden bitiyor, ne zaman final yapacak? İşte Çirkin dizisi final tarihi…
ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Çirkin dizisi, düşük reytingler nedeniyle final yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle yayın hayatına başlayan yapım, reytinglerde beklenen izleyici ilgisini yakalayamadı.
Yapım ekibinin açıklamasında ise final kararının "hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle" alındığı belirtildi.
ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
29 Mart 2026'da ilk bölümü yayınlanan Çirkin dizisi, 11. bölümde ekranlara veda edecek.
Dizinin yapım ekibi final kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Yepyeni bir soluk getirdiğimiz, övgü aldığımız, tarz yarattığımız Çirkin dizimiz hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle 11. bölümde son buluyor." ifadeleri kullanıldı.
ÇİRKİN DİZİSİNİN FİNAL AÇIKLAMASI
Yapım ekibi, final duyurusunda dizide emeği geçen oyuncu ve ekibe teşekkür etti. Açıklamada, birlikte çalışılan kanala da teşekkür edilirken yapılan işten gurur duyulduğu belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Emeği geçen tüm oyuncu ve ekibe, birlikte yol aldığımız kanalımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan işten gurur duyduk. Sağ olun, var olun. Yeni hikayelerimizle beraber buluşmak üzere..." ifadelerine yer verildi.
ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Çağlar Ertuğrul — Kadir Tunalı
Derya Pınar Ak — Meryem Tunalı
Nur Sürer — Cennet Tunalı
Çetin Tekindor — Ökkeş Karataş
Başak Gümülcinelioğlu — Lale Karataş
Baran Bölükbaşı — Engin Karataş
Olgun Toker — Ferhat
Cahit Gök — Selim
Gözde Kansu — Hande
Sema Gültekin — Nehir Tunalı
Eylül Ersöz — Yaren Tunalı
Özlem Kaya — Hediye
Buse Badurlar — Seher