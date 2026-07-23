Habertürk Manşet - 22 Temmuz 2026 (Haluk Levent Bağışlarla Ne Yaptı?)

İzmit Belediyesi operasyonu: Belediye Başkanı ve 27 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. Gülistan'ın izleri neden silindi? Cesedi korucular mı gömdü? Hastane kayıtları neden silindi? "Sil" tuşuna kimler bastı? 31 Aralık 2019'da hastanede ne oldu? Ahbap soruşturması nereye uzanır? Haluk Levent bağışl... Daha Fazla Göster İzmit Belediyesi operasyonu: Belediye Başkanı ve 27 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. Gülistan'ın izleri neden silindi? Cesedi korucular mı gömdü? Hastane kayıtları neden silindi? "Sil" tuşuna kimler bastı? 31 Aralık 2019'da hastanede ne oldu? Ahbap soruşturması nereye uzanır? Haluk Levent bağışlarla ne yaptı? Ahbap'ın mali tabloları ne anlatıyor? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya, Hukukçu Yiğit Acar, Habertürk Muhabiri Veysi İpek ve Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner yanıtladı. Daha Az Göster