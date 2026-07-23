Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli banka promosyonları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere sundukları promosyon tutarlarını güncellerken, ek kampanyalarla ödenecek toplam tutarlar da dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, en yüksek promosyon veren bankaları ve başvuru şartlarını araştırmayı sürdürüyor. Promosyon ödemeleri; maaş tutarı, taahhüt süresi ve bankaların düzenlediği kampanyalara göre değişiklik gösterebiliyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet nedeniyle emeklilere sunulan avantajlar her geçen gün artıyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Temmuz 2026 emekli banka promosyonları…
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar, 2026 yılı promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, maaş taşıma ve 3 yıllık taahhüt karşılığında nakit promosyonun yanı sıra ek ödül ve kampanyalar da sunabiliyor. Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, maaş aralığı da ödenecek miktarı doğrudan etkiliyor. Başvurular şubelerden, mobil bankacılık uygulamalarından ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte 2026 emekli promosyon kampanyalarına ilişkin son durum…
2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
2026 yılında emekli promosyonları, bankaların kampanyalarına göre değişiklik gösteriyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar, maaş tutarına bağlı olarak artabiliyor.
Bazı bankalar yalnızca nakit promosyon sunarken, bazıları ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya yeni müşteri kampanyalarıyla ek ödüller sağlayabiliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
2026 yılı itibarıyla kamu ve özel bankalar arasında emekli promosyon rekabeti devam ediyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.
En yüksek promosyon veren bankalar arasında dönemsel kampanyalarla öne çıkanlar şunlar:
VakıfBank
Ziraat Bankası
Halkbank
İş Bankası
Yapı Kredi
Garanti BBVA
Akbank
QNB
DenizBank
ING
TEB
Bankaların sunduğu kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli olabildiği için başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.
Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.
Başvurular;
Banka şubelerinden,
Mobil bankacılık uygulamalarından,
İnternet bankacılığı üzerinden,
e-Devlet aracılığıyla maaş taşıma işlemi yapılarak
kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.