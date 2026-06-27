Emekli banka promosyon kampanyaları yenilendi Haziran 2026! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon kampanyaları 2026 yılında da milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Bankalar yeni müşteri kazanmak için promosyon tutarlarını güncellerken, ek ödül ve avantajlarla rekabeti artırıyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, DenizBank ve TEB gibi birçok banka haziran ayına özel kampanyalarını duyurdu. Emekliler ise en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek şartlar ödenen tutarı artıran etmenler arasında yer alabiliyor. Peki emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sunuyor? İşte emekli promosyon kampanyalarına ilişkin merak edilen detaylar...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar için promosyon kampanyaları önemli bir avantaj sağlıyor. Kamu ve özel bankalar emekli müşterileri bünyelerine katmak için çeşitli fırsatlar sunuyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya ve maaş tutarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ek kampanyalar sayesinde alınan toplam ödeme daha da yükselebiliyor. Peki emekliler banka seçerken hangi detaylara dikkat etmeli? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, DenizBank ve TEB güncel emekli promosyon kampanyaları...
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA REKABET ARTIYOR
Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere belirli bir taahhüt karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. Son dönemde artan rekabet nedeniyle promosyon tutarlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Özellikle özel bankalar ek nakit ödüller ve kampanyalarla öne çıkmaya çalışıyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
Emeklilere promosyon ödemesi yapan bankalar arasında Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, DenizBank, TEB, QNB ve ING yer alıyor. Bankalar dönemsel olarak kampanyalarını güncelleyebildiği için vatandaşların başvuru öncesinde güncel şartları incelemesi öneriliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?
Emekliler, e-Devlet üzerinden veya tercih ettikleri bankanın şubelerine başvurarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Taşıma işleminin ardından promosyon başvurusu yapılarak kampanyalardan yararlanılabiliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.