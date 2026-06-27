Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar için promosyon kampanyaları önemli bir avantaj sağlıyor. Kamu ve özel bankalar emekli müşterileri bünyelerine katmak için çeşitli fırsatlar sunuyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya ve maaş tutarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ek kampanyalar sayesinde alınan toplam ödeme daha da yükselebiliyor. Peki emekliler banka seçerken hangi detaylara dikkat etmeli? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, DenizBank ve TEB güncel emekli promosyon kampanyaları...