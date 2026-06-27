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        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli zammı için gözler 3 Temmuz'da

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli zammı için gözler 3 Temmuz'da

        Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek. Emekliler, maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını öğrenebilmek için 3 Temmuz tarihine odaklandı. Hatırlanacağı gibi yapılan düzeleme ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? İşte 2026 Temmuz emekli zammı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 21:37 Güncelleme:
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        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı artışı için kritik süreç devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan beş aylık enflasyon verileri zam hesabında önemli bir tablo ortaya koydu. Ancak nihai oran, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bu nedenle gözler 3 Temmuz'da TÜİK tarafından duyurulacak verilere çevrilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli temmuz zammı ne olacak? İşte detaylar...

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Piyasa beklentileri ve enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar öne çıkıyor:

        Beklenti anketine göre: 23.680 TL

        Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: 23.580 TL

        Son dört yılın ortalama enflasyonuna göre: 23.880 TL

        3

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

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        Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Böylece yılın ilk altı ayına ilişkin toplam enflasyon oranı ortaya çıkacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşmiş olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA NE KADAR OLMUŞTU?

        En düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak yeni artışla birlikte bu rakamın yeniden güncellenmesi bekleniyor.

        Emekliler, maaş düzenlemesine ilişkin resmi açıklamaları ve Meclis sürecini yakından takip ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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