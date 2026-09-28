Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Eylül 2026 bankaların emekli maaş promosyon tutarları ve şartları nelerdir?

YAPI KREDİ

Maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 20 bin TL'nin üzerindeki aylıklarda temel ödeme 15 bin TL olurken fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla 5 bin TL'ye kadar ilave ödül alınabiliyor.

Bunlara ek olarak dijital aktiflik şartını yerine getiren emeklilere maaş tutarından bağımsız 2 bin TL nakit ödül veriliyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlar ise kampanya kodunu kullanmaları halinde harcama şartı aranmadan kredi kartına 3 bin TL ek nakit kazanabiliyor. Böylece tüm fırsatlarla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.