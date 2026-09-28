Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! Eylül 2026 bankaların emekli maaş promosyon tutarları ve şartları nelerdir?
Eylül ayında emekli promosyon kampanyası yakından takip ediliyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Ziraat, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların güncel tutarlarını merak ediyor. Bazı bankalarda emekli promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki 2026 en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, banka banka emekli promosyonlarında son durum
Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından araştırılıyor. Peki Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
YAPI KREDİ
Maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 20 bin TL'nin üzerindeki aylıklarda temel ödeme 15 bin TL olurken fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla 5 bin TL'ye kadar ilave ödül alınabiliyor.
Bunlara ek olarak dijital aktiflik şartını yerine getiren emeklilere maaş tutarından bağımsız 2 bin TL nakit ödül veriliyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlar ise kampanya kodunu kullanmaları halinde harcama şartı aranmadan kredi kartına 3 bin TL ek nakit kazanabiliyor. Böylece tüm fırsatlarla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
ING
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara aylık tutarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Ek kampanyalardan yararlanan emekliler için toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Promosyonun yanında para transferlerinde masrafsız işlem, ihtiyaç kredisinde yüzde 3,48'den başlayan faiz oranı ve Turuncu Ekstra kapsamında farklı bankacılık avantajları da sunuluyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ve 20 bin TL veya üzerinde aylık alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Kampanya kapsamında fatura ödeme talimatına 1.000 TL nakit ödül, yeni kredi kartıyla belirlenen harcama koşullarının karşılanması halinde ise 9 bin TL'ye varan MaxiPuan sunuluyor. Ek avantajlarla birlikte toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Kampanyadan 30 Eylül 2026'ya kadar yararlanılabiliyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara aylık tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuluyor.
10 bin TL'ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin-15 bin TL arasında maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin-20 bin TL arasında maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
Nakit promosyona ek olarak Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, Avans Hesap'tan 2 bin TL harcamaya 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL bonus veriliyor. Tüm koşulların karşılanması halinde toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
DENİZBANK
Maaşını üç yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alınabiliyor.
Tüm fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.
Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşı
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.