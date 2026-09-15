EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | Emeklilere 35 bin TL'ye varan ek gelir imkanı! Eylül 2026 en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emeklilerin gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak veya mevcut banka taahhütlerini yenileyerek 35 bin TL'ye kadar ek gelir elde edebilecek. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2026 emekli promosyonu veren bankalar listesi...
Eylül ayında emekli promosyonları bankaların güncel kampanyalarıyla yeniden şekillendi. Maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler için ödemeler, kampanya koşullarına bağlı olarak 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte, Eylül ayı 2026 emekli promosyonu veren bankalar listesi...
EYLÜL 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Eylül ayında bankaların emekli promosyon kampanyalarında maaş tutarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. Bazı bankalar doğrudan nakit promosyon öderken, bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta veya ek hesap gibi ürün ve hizmet koşulları karşılığında toplam ödemeyi yükseltiyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?
Eylül ayında emeklilere sunulan en yüksek toplam promosyon ve ödül tutarı Şekerbank'ta 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Türkiye Finans ve ING'de toplam ödeme 32 bin TL'ye, DenizBank'ta ise 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İş Bankası ve Garanti BBVA'da 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ödül fırsatı bulunurken, Akbank'ta en yüksek nakit promosyon tutarı 15 bin TL olarak uygulanıyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL'YE KADAR
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ürün ve hizmetlere bağlı ek ödeme fırsatları sunuyor.
Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler için toplam ödeme 23 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlar için 26 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlar için 32 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için ise 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek ödemelerden yararlanmak için kampanya kapsamında belirtilen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.
Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek promosyon ve ödül fırsatlarının da dahil edilmesiyle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Emeklilerin toplam promosyon tutarını artırabilmesi için bankanın belirlediği ek ürün ve hizmet koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE KADAR
DenizBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş tutarına göre farklı oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Standart promosyonun yanı sıra ek ödüllerle birlikte toplam ödeme 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.
Maaşı 0-9.999 TL arasında olan emekliler toplam 20 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 24 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 30 bin TL'ye varan toplam promosyondan yararlanabiliyor. Ek ödemelerde KMH kullanımı, iki adet fatura talimatı ve kredi kartı aktifliği gibi koşullar bulunuyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 25 BİN TL'YE KADAR
İş Bankası, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Eylül ayına özel kampanyalarda ilk kez verilen iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan ve belirlenen harcama koşulunu sağlayan emeklilere ise 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 25 BİN TL'YE KADAR
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine Eylül 2026 döneminde 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.
Promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılan belirli harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi kampanya koşullarıyla 10 bin TL'ye varan ek bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.
ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE KADAR
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek koşullarla promosyon tutarı artırılabiliyor.
Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 9.700 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 14.700 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 18.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 21.400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Referans kampanyasında yeni emekli maaş müşterisi kazandıranlara kişi başına 1.075 TL'ye kadar ödül veriliyor. Referans ödülünün de eklenmesiyle toplam kazanç en yüksek maaş grubunda 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 15 BİN TL'YE KADAR
Akbank, Eylül 2026 döneminde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını sürdürüyor. Emekliler maaşlarını Akbank'a taşıyarak veya mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş tutarına göre 0-9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 12 BİN TL'YE KADAR
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor.
Buna göre 0-9.999 TL arasındaki maaşlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşları için ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 12 BİN TL'YE KADAR
Halkbank, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Buna göre 10.000-14.999 TL arasındaki emekli maaşları için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.