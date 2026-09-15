EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | Emeklilere 35 bin TL'ye varan ek gelir imkanı! Eylül 2026 en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.

Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.