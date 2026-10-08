EMEKLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç aylık birikimli enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Hesaplamada aylık enflasyon oranlarının birbirine eklenmesi yerine bileşik etki dikkate alınıyor.

Bu oran, Ocak ayında verilecek kesin zam anlamına gelmiyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri de hesaba katılarak altı aylık toplam oran ortaya çıkacak.