Emekli zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2027 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammı için ilk tablo Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammında ise toplu sözleşme artışı ile oluşacak enflasyon farkı birlikte hesaplanacak. Peki 2027 Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak, 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak 2027 maaş zammında son durum.
Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı zammı hesaplamaları hız kazandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ardından üç aylık birikimli oran yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı açısından şu anki tabloyu gösterirken kesin zam oranı Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Yıllık TÜFE'nin Eylül ayında yüzde 29,73'e gerilemesi de ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı. Peki SSK Bağ-Kur enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...
EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI
TÜİK verilerine göre Eylül 2026'da TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise Ağustos ayındaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon 2026 yılında ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına indi.
Eylül ayında en yüksek artış gösteren ana gruplardan biri eğitim oldu. Ulaştırma ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar gruplarındaki fiyat artışları da aylık enflasyonda etkili oldu.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç aylık birikimli enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Hesaplamada aylık enflasyon oranlarının birbirine eklenmesi yerine bileşik etki dikkate alınıyor.
Bu oran, Ocak ayında verilecek kesin zam anlamına gelmiyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri de hesaba katılarak altı aylık toplam oran ortaya çıkacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz dönemlerindeki zam oranı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen tüketici enflasyonuna göre belirleniyor. Bu nedenle Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki toplam enflasyon, Ocak 2027'de uygulanacak artışın temel göstergesi olacak.
Eylül verisiyle birlikte bu dönemin ilk üç ayı tamamlandı ve yüzde 5,57'lik birikimli oran ortaya çıktı. Önümüzdeki üç ayın verileri geldikçe emekli zammı hesaplaması da kademeli olarak değişecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için Aralık 2026 enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Böylece Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyon tamamlanacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.
TCMB'nin yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleştiği ve buna bağlı olarak Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 olduğu varsayımında hesaplama şöyle:
Zam senaryosu En düşük emekli maaşı
Mevcut maaş 23.552 TL
%5,57 zam 24.864 TL
%8 zam 25.436 TL
%8,7 zam yaklaşık 25.600 TL
%9 zam 25.672 TL
%10 zam 25.907 TL