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        Haberler Bilgi Gündem Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026 | Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları nelerdir, ÖTV siz araç düzenlemesi Meclis ne zaman gelecek?

        Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları nelerdir?

        Emeklilere ÖTV'siz araç alınmasına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığını araştırıyor. Meclis gündemindeki olası tekliflere ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyet limitinin 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltilmesi sonrası gözler emeklilere yönelik olası düzenlemeye çevrildi. Peki emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler olacak, hangi marka ve modeller kapsamda yer alabilir? İşte Emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 01:48 Güncelleme:
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        Emeklilere yönelik ÖTV indirimi veya muafiyeti beklentisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medyada sıkça konuşulan düzenlemeye ilişkin milyonlarca emekli son gelişmeleri araştırıyor. Özellikle emekli maaşıyla araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, olası bir yasal düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Ancak şu an için emeklilere yönelik yürürlüğe girmiş bir ÖTV'siz araç uygulaması bulunmuyor. Emeklilere yönelik ÖTV düzenlemesinin yürüğe girmesi durumunda araç alımı bir defaya mahsus olacağı, belirli marka ve modelleri kapsayacağı ön görülüyor. Peki, Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler, hangi markalarda geçerli olacak? İşte emeklilere ÖTV'siz araç şartları...

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        EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

        Emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine ilişkin zaman zaman çeşitli yasa teklifleri ve talepler gündeme geliyor. Ancak mevcut durumda emeklilerin tamamını kapsayan ve yürürlüğe giren resmi bir ÖTV muafiyeti düzenlemesi bulunmuyor.

        Bu nedenle emeklilerin araç alımlarında diğer vatandaşlardan farklı olarak uygulanan özel bir ÖTV istisnası bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde detayların Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

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        EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

        Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Emeklilere yönelik araç alımında vergi avantajı sağlanmasına ilişkin talepler bulunsa da yürürlükte olan mevzuatta böyle bir uygulama yer almıyor.

        Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

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        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER KAPSAMA GİREBİLİR?

        Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.

        Fiat Egea Sedan

        Hyundai i20

        Hyundai Bayon

        Renault Clio

        Renault Taliant

        Toyota Corolla

        Citroen C3

        Opel Corsa

        Kia Stonic

        Dacia Sandero

        gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.

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        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

        Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

        Emekli statüsünde olmak,

        Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

        Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

        Binek otomobil almak,

        Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

        Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

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        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?

        Kamuoyunda en çok merak edilen konu bu.

        Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

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        Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

        Corolla Benzinli

        1.5 Vision Plus Multidrive S

        1.5 Dream Multidrive S

        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

        1.5 Passion X-Pack Multidrive S

        Corolla Hybrid

        1.8 Hybrid Dream e-CVT

        1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

        Toyota C-HR Hybrid

        1.8 Hybrid Flame e-CVT

        1.8 Hybrid Passion e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

        Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

        Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

        Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

        1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

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        ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

        Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

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