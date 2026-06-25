EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026: Temmuz emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
Temmuz 2026 emekli zammı için bekleyiş devam ederken, özellikle en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenleme milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yeni aylıkların, açıklanacak enflasyon verileri ve yapılabilecek taban maaş düzenlemesiyle şekillenmesi bekleniyor. Zam oranlarına ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, emeklilerin gelirlerinde nasıl bir artış yaşanacağı 6 aylık enflasyon farkının ardından netlik kazanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz emekli zammı beklentileri neler? İşte merak edilen ayrıntılar...
Emekli maaşlarında Temmuz 2026 dönemine ilişkin beklenti artarken, milyonlarca vatandaş açıklanacak yeni zam oranlarına odaklandı. Özellikle en düşük emekli aylığının ne seviyeye çıkarılacağı, kök maaşı düşük olan emekliler açısından büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamları, taban aylık düzenlemesi ve olası ek iyileştirmelerle birlikte yeni maaş tablosunun şekillenmesi bekleniyor. Resmi verilerin duyurulmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar netlik kazanacak. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte beklenen düzenlemeye ilişkin detaylar...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu büyük ölçüde şekillendi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında uygulanacak zam oranının 5 aylık bölümü kesinleşmiş oldu. Nihai artış oranı ise Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı.
Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre emeklilere yansıyacak zam oranının yaklaşık yüzde 17,37 seviyesinde oluşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Kesinleşen 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte emekliler için oluşan zam oranı yüzde 16,61 seviyesine çıktı. Bu oran 20 bin TL’lik taban aylık üzerinden hesaplandığında, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükselmesi gündeme geliyor.
Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam artış oranı kesinleşecek. Beklentiler, nihai zam oranının yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında oluşabileceğine işaret ederken, bu tablo en düşük emekli aylığı için farklı maaş senaryolarını da beraberinde getiriyor.
Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık artış oranının yüzde 18,58’e ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.
2026 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri