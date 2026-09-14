FED EYLÜL 2026 FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında politika faizini sabit tutmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bekleniyor. Küresel ekonomide yön belirleyici gelişmeler arasında gösterilen FED toplantısının ardından altın, dolar ve kripto para piyasalarında nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri bu nedenle kararın açıklanacağı tarih ve saate odaklandı. Peki, FED Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte FED toplantısına ilişkin merak edilen tarih ve detaylar...
Eylül ayında yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını geride bırakırken yatırımcıların gündeminde bu kez ABD Merkez Bankası (FED) bulunuyor. FED’in para politikasına ilişkin vereceği yeni mesajların küresel piyasalarda fiyatlamaları nasıl etkileyeceği yakından izleniyor. Özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımcıları, faiz kararının ardından piyasalarda oluşabilecek yeni yönü merak ediyor. Peki, FED’in Eylül ayı faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak? İşte toplantı takvimine ilişkin ayrıntılar...
FED EYLÜL AYI TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayındaki faiz toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki gün boyunca gerçekleştireceği görüşmelerin ardından yeni faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED’in Eylül ayına ilişkin faiz kararı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİLER NE YÖNDE?
FED’in 16 Eylül Çarşamba günü duyuracağı faiz kararı öncesinde piyasalarda artırım beklentisi güç kazanıyor. ABD’de ağustos ayında üretici enflasyonunun yüzde 5,4’e yükselmesi, para politikasında sıkılaşma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Piyasa fiyatlamalarına göre FED’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 70 seviyesine yaklaşmış durumda.