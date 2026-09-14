FED EYLÜL 2026 FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

Eylül ayında yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını geride bırakırken yatırımcıların gündeminde bu kez ABD Merkez Bankası (FED) bulunuyor. FED’in para politikasına ilişkin vereceği yeni mesajların küresel piyasalarda fiyatlamaları nasıl etkileyeceği yakından izleniyor. Özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımcıları, faiz kararının ardından piyasalarda oluşabilecek yeni yönü merak ediyor. Peki, FED’in Eylül ayı faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak? İşte toplantı takvimine ilişkin ayrıntılar...