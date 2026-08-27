UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Kura çekiminde 36 takım dört torbaya ayrılacak ve her ekip dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşti. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye'nin turnuvadaki temsilci sayısı ikiye yükseldi. Galatasaray ise lig aşamasına doğrudan katılırken iki takım da kura çekiminde 3. torbada yer aldı. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...