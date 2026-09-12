Filenin Efeleri maç programı: Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası grup aşamasında Filenin Efeleri maç programı belli oldu. Milliler önümüzdeki günlerde Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci grup maçını Fransa ile oynayacak. Peki Filenin Efeleri maç program takvimi nasıl? Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki oynayacağı maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek maç programı, saati gibi detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman? İşte, 2026 Filenin Efeleri maç takvimi
FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 17.00 itibarıyla voleybolseverlerle buluşacak.
FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
12 Eylül 2026
TSİ 18.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül 2026
TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül 2026
TSİ 21.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül 2026
TSİ 18.00 Türkiye-Letonya