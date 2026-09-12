Filenin Efeleri maç programı: Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki oynayacağı maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek maç programı, saati gibi detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman? İşte, 2026 Filenin Efeleri maç takvimi