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        Haberler Bilgi Spor Filenin Efeleri maç programı: Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

        Filenin Efeleri maç programı: Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa Şampiyonası grup aşamasında Filenin Efeleri maç programı belli oldu. Milliler önümüzdeki günlerde Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci grup maçını Fransa ile oynayacak. Peki Filenin Efeleri maç program takvimi nasıl? Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki oynayacağı maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek maç programı, saati gibi detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman? İşte, 2026 Filenin Efeleri maç takvimi

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        FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa-Türkiye voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 17.00 itibarıyla voleybolseverlerle buluşacak.

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        FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI

        Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

        12 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Fransa-Türkiye

        13 Eylül 2026

        TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye

        14 Eylül 2026

        TSİ 21.00 Romanya-Türkiye

        16 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Türkiye-Letonya

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        #Filenin Efeleri maç programı
        #Türkiye Fransa maçı
        #Filenin Efeleri
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