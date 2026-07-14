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        Haberler Bilgi Spor Fransa - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Fransa - İspanya maçı canlı izle

        Fransa - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Fransa - İspanya maçı canlı izle

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İspanya, finale yükselen ilk takım olabilmek için kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa ile genç yıldız Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya arasındaki dev mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Dallas'ta oynanacak Fransa - İspanya maçının yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fransa - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - İspanya maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolda en kritik eşleşmelerden biri Fransa ile İspanya arasında oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki dev ekip, final bileti için sahaya çıkacak. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getirecek mücadelede gözler Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldızlarda olacak. Futbolseverler, final niteliğindeki Fransa - İspanya maçının canlı yayın bilgileri ile ilk 11'lerini yakından takip ediyor. Peki, Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa - İspanya maçı izle linki...

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        FRANSA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya, 14 Temmuz 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. ABD'nin Dallas kentinde oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım olacak.

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        FRANSA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa - İspanya yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı takip edilebilecek.

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        FRANSA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

        Futbolseverler, Dünya Kupası yarı final heyecanını TRT 1'in televizyon yayını ile tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli anları ve maç sonu değerlendirmeleri de anlık olarak ekranlara gelecek.

        FRANSA - İSPANYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        FRANSA - İSPANYA İLK 11'LER

        FRANSA: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

        İSPANYA: Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.

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        DÜNYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

        Fransa ile İspanya arasında oynanacak yarı final mücadelesi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor. Turnuvanın iki güçlü ekibi, kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için sahada tüm kozlarını paylaşacak. Dev mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdırırken, kaybeden ekip ise Dünya Kupası hayallerine yarı finalde veda edecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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