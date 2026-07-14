2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolda en kritik eşleşmelerden biri Fransa ile İspanya arasında oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki dev ekip, final bileti için sahaya çıkacak. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getirecek mücadelede gözler Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldızlarda olacak. Futbolseverler, final niteliğindeki Fransa - İspanya maçının canlı yayın bilgileri ile ilk 11'lerini yakından takip ediyor. Peki, Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa - İspanya maçı izle linki...