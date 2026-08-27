Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında rakipleri belli oldu. Lig aşamasında mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’nın önemli kulüpleriyle karşılaşma ihtimali bulunurken, kura öncesinde gözler temsilcimizin yer aldığı torbaya ve eşleştiği takımlara çevrildi. Yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın yol haritası kura çekimiyle şekillendi. Sarı-kırmızılıların hangi takımlarla karşılaştığı, kaçıncı torbada bulunacağı, rakipleri ve Fenerbahçe ile aynı organizasyonda yer alma ihtimali futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...