Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kura heyecanı yaklaşırken Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşabileceği takımlar da netleşti. Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılıların hangi torbada yer alacağı ve Avrupa'nın dev kulüpleriyle eşleşme ihtimali futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Galatasaray'la ilgili tüm detaylar...
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında rakipleri belli oldu. Lig aşamasında mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’nın önemli kulüpleriyle karşılaşma ihtimali bulunurken, kura öncesinde gözler temsilcimizin yer aldığı torbaya ve eşleştiği takımlara çevrildi. Yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın yol haritası kura çekimiyle şekillendi. Sarı-kırmızılıların hangi takımlarla karşılaştığı, kaçıncı torbada bulunacağı, rakipleri ve Fenerbahçe ile aynı organizasyonda yer alma ihtimali futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura heyecanı 27 Ağustos bugün yaşanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın rakipleri, Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Yeni format kapsamında ekipler UEFA katsayılarına göre dört farklı torbaya ayrılırken, her takımın lig aşamasında karşılaşacağı 8 rakip kura sonucunda belirlenecek. Devler Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray ile play-off turunu geçerek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe'nin de rakipleri netleşecek.
TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimi sonrası sarı-kırmızılıların ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yol haritası belli olacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Galatasaray'ın rakipleri
Barcelona
PSG
Aston Villa
Sporting
Feyenord
Lille
Stuttgart
AEK
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah