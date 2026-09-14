Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, iki takımın ligdeki son 9 buluşmasından da galibiyetle ayrılırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 3 mücadelede de Gaziantep FK'ya geçit vermedi.

Gaziantep FK'nın ligde Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından iki takımın yaptığı 12 maçın tamamında gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Rekabette skor anlamında en farklı sonuç ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 5-0 mağlup ederek iki takım arasındaki en farklı galibiyete imza attı.

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonunda geldi. Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli rakibini 3-1 mağlup etti.