Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Avrupa arenasında Roma karşısında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe cephesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edilmesi konusunda anlaşmaya varırken, gözler şimdi Gaziantep deplasmanına çevrildi. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçın yayın bilgileri...
Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Roma karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal hakkında yaşanan istifa iddiaları, gündemin kısa süreliğine hareketlenmesine neden oldu. Gaziantep deplasmanından üç puan çıkararak hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı futbolseverler, beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Camara, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.
FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, iki takımın ligdeki son 9 buluşmasından da galibiyetle ayrılırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 3 mücadelede de Gaziantep FK'ya geçit vermedi.
Gaziantep FK'nın ligde Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından iki takımın yaptığı 12 maçın tamamında gülen taraf Fenerbahçe oldu.
Rekabette skor anlamında en farklı sonuç ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 5-0 mağlup ederek iki takım arasındaki en farklı galibiyete imza attı.
Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonunda geldi. Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli rakibini 3-1 mağlup etti.