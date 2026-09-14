Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı muhtemel 11'ler...

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı muhtemel 11'ler...

        Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Avrupa arenasında Roma karşısında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe cephesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edilmesi konusunda anlaşmaya varırken, gözler şimdi Gaziantep deplasmanına çevrildi. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçın yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Roma karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal hakkında yaşanan istifa iddiaları, gündemin kısa süreliğine hareketlenmesine neden oldu. Gaziantep deplasmanından üç puan çıkararak hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

        2

        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olacak.

        3

        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmayı futbolseverler, beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Camara, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.

        5

        FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR

        Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, iki takımın ligdeki son 9 buluşmasından da galibiyetle ayrılırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 3 mücadelede de Gaziantep FK'ya geçit vermedi.

        Gaziantep FK'nın ligde Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından iki takımın yaptığı 12 maçın tamamında gülen taraf Fenerbahçe oldu.

        Rekabette skor anlamında en farklı sonuç ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 5-0 mağlup ederek iki takım arasındaki en farklı galibiyete imza attı.

        Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonunda geldi. Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli rakibini 3-1 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Gaziantep FK - Fenerbahçe
        #fenerbahçe maçı ne zaman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik