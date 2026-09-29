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        Haberler Bilgi GECE BOYU DURMADI, GÖZLER BARAJLARDA! İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ 29 Eylül 2026 baraj doluluk oranı

        GECE BOYU DURMADI, GÖZLER BARAJLARDA! İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ 29 Eylül 2026 baraj doluluk oranı

        İstanbul'da dün akşam etkili olan ve gece boyunca devam eden yağışlar, şehrin su kaynaklarına ilişkin son durumu yeniden merak konusu haline getirdi. Yağmurun barajlardaki doluluk seviyelerine nasıl yansıdığı araştırılırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Kente su sağlayan 10 barajın doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 29 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte yağışların ardından barajlarda oluşan tablo…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Yağışlı geçen gecenin ardından İstanbul’da dikkatler, barajlardaki son ölçümlere çevrildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurun kentin su rezervlerine ne ölçüde yansıdığı araştırılırken İSKİ, günlük doluluk verilerini paylaştı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri merak ediliyor. Peki, yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum nasıl? 29 Eylül 2026 itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel ölçümler ve barajlardaki son durum…

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        İSKİ 29 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 29 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 36,82 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 49,91

        Darlık Barajı: yüzde 54,50

        Elmalı Barajı: yüzde 74,23

        Terkos Barajı: yüzde 32,80

        Alibey Barajı: yüzde 35,08

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,87

        Sazlıdere Barajı: yüzde 20,86

        Istrancalar Barajı: yüzde 22,84

        Kazandere Barajı: yüzde 11,74

        Pabuçdere Barajı: yüzde 2,81

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        #İSKİ
        #İstanbul barajları
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