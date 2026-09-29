GECE BOYU DURMADI, GÖZLER BARAJLARDA! İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ 29 Eylül 2026 baraj doluluk oranı

Yağışlı geçen gecenin ardından İstanbul’da dikkatler, barajlardaki son ölçümlere çevrildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurun kentin su rezervlerine ne ölçüde yansıdığı araştırılırken İSKİ, günlük doluluk verilerini paylaştı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri merak ediliyor. Peki, yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum nasıl? 29 Eylül 2026 itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel ölçümler ve barajlardaki son durum…