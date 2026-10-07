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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altın kazandı? İşte 7 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altın kazandı? İşte 7 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Gelinim Mutfakta'nın haftanın üçüncü bölümünde rekabet devam etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün yemeğinde en yüksek puanı alabilmek için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından 7 Ekim Çarşamba gününe ait puan sıralaması da netleşti. Programı takip eden izleyiciler ise günün birincisinin kim olduğunu ve en yüksek puanı hangi gelinin aldığını araştırıyor. Peki, 7 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? İşte günün puan tablosu ve kazanan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde yarışmacılar bir kez daha mutfakta karşı karşıya geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için mücadele etti. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hem günün sıralaması hem de çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte günün puan tablosu ve kazanan isim...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 7 Ekim bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 7 EKİM 2026

        Yeşim: 18 puan

        Cemile: 17 puan

        Tuğba: 13 puan

        Beyza: 7 puan

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