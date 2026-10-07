GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altın kazandı? İşte 7 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde yarışmacılar bir kez daha mutfakta karşı karşıya geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için mücadele etti. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hem günün sıralaması hem de çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte günün puan tablosu ve kazanan isim...