Gelinim Mutfakta’da 26 Haziran 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin tadım ve puanlamasının ardından hem günün birincisi hem de yarım altının sahibi belli oldu. Yarışmayı takip edenler ise “Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu?”, “Yarım altını kim kazandı?”, “Haftanın bileziklerini kim aldı, kim elendi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta 26 Haziran 2026 puan durumu ve haftanın finaline ilişkin merak edilenler...