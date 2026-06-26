GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN KAZANANI: Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta yarım altın ve bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Ruken ve Aysun gelin, haftanın son gününde belirlenen tarifi en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin yaptığı tadım ve puanlamanın ardından günün puan durumu netleşti. Bu hafta yarışmaya Ruken gelin dahil olurken, gün birincisi olan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Öte yandan Aysun, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programın sonuna kadar yarışmada kalamadı ve hastaneye kaldırıldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, bilezikleri hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? İşte haftanın finaline damga vuran puan durumu...
Gelinim Mutfakta’da 26 Haziran 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin tadım ve puanlamasının ardından hem günün birincisi hem de yarım altının sahibi belli oldu. Yarışmayı takip edenler ise “Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu?”, “Yarım altını kim kazandı?”, “Haftanın bileziklerini kim aldı, kim elendi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta 26 Haziran 2026 puan durumu ve haftanın finaline ilişkin merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde gün birincisi Tuğba oldu. Rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanı alan Tuğba, günün ödülü olan yarım altını kazandı ve finale gidecek ikinci finalist oldu.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Haftanın finalinde ajda bileziğin sahibi Nuray Hanım oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bu hafta en yakın rakibine 5 puan fark atan Aysun, 15 altın bileziğin sahibi oldu. Bu başarısıyla 50 bilezik ve 5 adet beşi bir yerde altın için düzenlenecek sezon finaline adını yazdıran ilk gelin de Aysun oldu.