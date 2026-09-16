GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Cemile, Tuğba, Yeşim ve yarışmaya yeni katılan Kardelen, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Yarışmanın takipçileri, Gelinim Mutfakta’da bugün kimin birinci olduğunu, çeyrek altını hangi gelinin kazandığını ve puan tablosunu araştırıyor. İşte 16 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta günün puanları ve kazanan isim...