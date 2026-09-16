GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da haftanın yeni bölüm heyecanı yaşandı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve yarışmaya yeni katılan Kardelen, hazırladıkları yemeklerle günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta günün birinci olan gelini ve çeyrek altın kazananı kim oldu? İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta güncel puan durumu...
Gelinim Mutfakta’da haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Cemile, Tuğba, Yeşim ve yarışmaya yeni katılan Kardelen, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Yarışmanın takipçileri, Gelinim Mutfakta’da bugün kimin birinci olduğunu, çeyrek altını hangi gelinin kazandığını ve puan tablosunu araştırıyor. İşte 16 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta günün puanları ve kazanan isim...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU
Tuğba: 24 puan
Cemile: 16 puan
Yeşim: 11 puan
Kardelen: 7 puan