GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 EKİM 2026: Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin birinci oldu, kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim 2026 Salı günü çeyrek altın mücadelesi yeniden ekranlara taşındı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün yemeğinde rakiplerini geride bırakmak ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplamak için hünerlerini sergiledi. Tadım ve puanlama bölümünün tamamlanmasının ardından günün sıralaması ortaya çıktı. Programı takip edenler ise birinciliği hangi gelinin aldığını ve ödülün kime gittiğini merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü kim kazandı, çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte günün puan tablosu ve bölümde yaşananlar...