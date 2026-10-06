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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 EKİM 2026: Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin birinci oldu, kim kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 EKİM 2026: Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin birinci oldu, kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da 6 Ekim 2026 Salı günü haftanın heyecanı yeni bölümle sürdü. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayıp kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için mutfakta mücadele etti. Yemeklerin tadılmasının ardından verilen puanlar açıklanırken, günün sıralaması da netleşti. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, günün birincisinin kim olduğunu ve altını hangi gelinin kazandığını araştırmaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, 6 Ekim Salı günü altının sahibi hangi yarışmacı oldu? İşte günün puan durumu ve öne çıkan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim 2026 Salı günü çeyrek altın mücadelesi yeniden ekranlara taşındı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün yemeğinde rakiplerini geride bırakmak ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplamak için hünerlerini sergiledi. Tadım ve puanlama bölümünün tamamlanmasının ardından günün sıralaması ortaya çıktı. Programı takip edenler ise birinciliği hangi gelinin aldığını ve ödülün kime gittiğini merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü kim kazandı, çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte günün puan tablosu ve bölümde yaşananlar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan Cemile gelin oldu.

        Yemeğini yaktığı gerekçesiyle eksi 2 ceza puanı alan gelin ise Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM 2026 PUAN DURUMU

        Cemile: 19 puan

        Beyza: 17 puan

        Yeşim: 12 puan

        Tuğba: 8 puan

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