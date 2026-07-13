GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların şu genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç).

2024 KPSS B Grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden istenen asgari puanı almış olmak.

Başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen öğrenim ve nitelik şartlarını taşımak.

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.

Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Daha önce sözleşmesi feshedilen adaylar için ilgili bekleme süresini tamamlamış olmak.

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.