Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre Bakanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alacak. Alımlarda 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak ve boş kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav sonucunda başarı sıralamasına giren adaylar atanmaya hak kazanacak. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Bakanlık, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadroları için toplam 600 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Başvurular yalnızca elektronik ortamda Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınacak. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte başvuru takvimi ve şartlara ilişkin detaylar...
GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başladı.
Adaylar başvurularını 17 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek şekilde Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
GSB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
Bakanlık, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:
300 sözleşmeli yurt yönetim personeli
300 sözleşmeli gençlik çalışanı
Alımlar, ihtiyaç duyulan il ve kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların şu genel şartları taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç).
2024 KPSS B Grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden istenen asgari puanı almış olmak.
Başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen öğrenim ve nitelik şartlarını taşımak.
Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
Daha önce sözleşmesi feshedilen adaylar için ilgili bekleme süresini tamamlamış olmak.
Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu olmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
GSB PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?
Evet. Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak.
KPSS puan sıralamasına göre her kadro için boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai yerleştirme ise sözlü sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların ilan edilen kadrolara ilişkin tüm şartları dikkatle incelemeleri ve gerekli bilgileri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri gerekiyor.
SÖZLÜ SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından 2024 KPSS P3 puanına göre sıralama yapılacak.
Her kadro için ilan edilen boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınavın ardından oluşturulacak başarı sıralamasına göre atama işlemleri gerçekleştirilecek.