2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ek kontenjanlar açıklandı mı?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü KYK ek yurt başvurularına çevrildi. YKS ek tercih, yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ek kontenjan açıklamasını bekliyor. Yeni dönemde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce öğrenci, başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve e-Devlet üzerinden işlemlerin açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? Başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt başvuruları yeniden gündeme geldi. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından farklı yollarla üniversiteye yerleşen öğrenciler, KYK ek yurt başvuru takvimini yakından takip ediyor. YKS ek tercih, yatay geçiş ve dikey geçiş sonucunda eğitim hayatına yeni başlayacak binlerce aday, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya odaklandı. Öğrenciler, ek kontenjan kapsamında yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. İşte KYK ek yurt başvurularıyla ilgili son gelişmeler…
2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ilk dönem KYK yurt yerleştirme süreci tamamlanırken, gözler ek başvuru takvimine çevrildi. İlk yerleştirmelerde yurda yerleşemeyen öğrenciler ile kayıt hakkı bulunmasına rağmen gerekli işlemleri zamanında tamamlamayan adaylardan oluşan boş kontenjanlar belirlenerek yeni yerleştirme süreci için hazırlıklar sürdürülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK ek yurt başvuruları için henüz resmi bir duyuru yapılmadı ve başvuru ekranı kullanıma sunulmadı. Önceki yıllardaki başvuru dönemleri ile YKS ek yerleştirme takvimi dikkate alındığında, ek yurt başvurularının Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftalarında e-Devlet üzerinden açılması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. e-Devlet’te yer alan arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşan adaylar, istenen bilgileri ve ekonomik-sosyal durumlarına ilişkin beyanları doğru şekilde doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
2026 GSB EK YURT BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
KYK ek yurt yerleştirmeleri, ilk başvuru döneminde yurda yerleşemeyen veya üniversiteye daha sonraki süreçte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Ek kontenjan kapsamında değerlendirilecek öğrenci grupları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:
YKS Ek Yerleştirme İle Üniversiteye Yerleşenler: YKS ek tercih sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar.
Özel Yetenek ve Lisansüstü Eğitim Öğrencileri: Özel yetenek sınavıyla üniversiteye kabul edilen öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar.
Yatay ve Dikey Geçiş Yapan Öğrenciler: DGS veya yatay geçiş yoluyla farklı bir üniversiteye ya da farklı bir şehre geçiş yapan öğrenciler.
İlk Başvuru Sürecine Katılamayanlar: Ana KYK yurt başvuru döneminde çeşitli nedenlerle işlem yapamayan örgün eğitim öğrencileri.