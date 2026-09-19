2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ek kontenjanlar açıklandı mı?

2026 GSB EK YURT BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

KYK ek yurt yerleştirmeleri, ilk başvuru döneminde yurda yerleşemeyen veya üniversiteye daha sonraki süreçte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Ek kontenjan kapsamında değerlendirilecek öğrenci grupları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:

YKS Ek Yerleştirme İle Üniversiteye Yerleşenler: YKS ek tercih sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar.

Özel Yetenek ve Lisansüstü Eğitim Öğrencileri: Özel yetenek sınavıyla üniversiteye kabul edilen öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar.

Yatay ve Dikey Geçiş Yapan Öğrenciler: DGS veya yatay geçiş yoluyla farklı bir üniversiteye ya da farklı bir şehre geçiş yapan öğrenciler.

İlk Başvuru Sürecine Katılamayanlar: Ana KYK yurt başvuru döneminde çeşitli nedenlerle işlem yapamayan örgün eğitim öğrencileri.