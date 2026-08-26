GSB KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027: KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?
KYK yurt başvuru ekranı için araştırmalar sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) tarafından işletilen yurtlarda kalmak isteyen yükseköğrenim öğrencileri ise bu noktada ''KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorusunu gündeme taşıdı. GSB yurt başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, e-Devlet GSB KYK yurt başvuru ekranı ve son başvuru tarihi hakkında detaylı bilgiler…
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrilmişti. Yaşadıkları ilden farklı bir şehirde üniversite kazanan veya eğitimlerine farklı bir şehirde devam edecek olan öğrencilerin merakla beklediği açıklama geçtiğimiz gün geldi. Böylece GSB yurt başvuruları başladı. Bu gelişme sonrası 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri ''KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet Kapısı!
2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak'tan geldi.
Bakan Bak tarafından yapılan açıklamaya göre, GSB yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı.
GSB KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak "GSB Yurt Başvurusu" ekranından başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvuru yapmak için takip edilecek adımlar şu şekilde:
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşın.
Başvuruya geçmeden önce YÖK sistemindeki öğrenim bilgilerinizi doğrulayın. (Hatalı bilgi durumunda üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçmeniz gerekmektedir.)
Aile durumu, gelir beyanı ve varsa öncelik belgesi durumunuzu (şehit/gazi yakını, milli sporcu vb.) eksiksiz ve doğru şekilde işaretleyin.
Girdiğiniz tüm bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra formu onaylayarak başvurunuzu tamamlayın.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 KYK yurt başvuruları, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla (Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.
Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.
Ek kontenjan, yatay - dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (Artık yıl) öğrenciler ile bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yüksek Öğrenim kayıtları tamamlanmasına müteakip alınacak.
2026-2027 KYK YURT ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.
Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
NERELERDE KYK YURDU VAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurtları, Türkiye'nin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde hizmet vermektedir. Üniversite kampüslerine ve fakültelere ulaşımı kolay noktalarda konumlanan bu yurtlar, yurt dışı teşkilatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de bulunmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyükşehirlerde onlarca farklı kampüs bölgesinde kız ve erkek yurt kompleksleri yer alır.
Sadece il merkezlerinde değil, üniversitelerin meslek yüksekokullarının veya fakültelerinin bulunduğu yüzlerce ilçede de KYK yurtları mevcuttur.
Öğrenciler, yerleştikleri üniversite ve fakülteye en yakın yurtların tam listesine GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden ulaşabilirler.