GSB KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027: KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla (Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

Ek kontenjan, yatay - dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (Artık yıl) öğrenciler ile bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yüksek Öğrenim kayıtları tamamlanmasına müteakip alınacak.