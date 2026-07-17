GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre personel alımı iki farklı pozisyon için gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli puana sahip olması şartı aranacak. KPSS puan üstünlüğüne göre, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri ise tercih ettikleri pozisyon, il kontenjanı ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.

Detaylı kadro ve branş dağılımı için aşağıdaki Resmi Gazete ilanı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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