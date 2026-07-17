GSB PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 600 sözleşmeli personel alımında başvurular devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı istihdam edilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde ve 2024 KPSS B grubu P3 puanı dikkate alınarak yapılacak. Puan sıralamasında öne çıkan adaylar arasından, her pozisyon için belirlenen kontenjanın üç katı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Nihai yerleştirmeler ise sınav sonuçları ve başarı sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuruların sona ereceği tarihi, aranan şartları ve kadro dağılımını merak ediyor. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İşte sürece ilişkin tüm ayrıntılar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere açtığı 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı istihdam edilecek. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuruların sona ereceği tarihi, aranan şartları ve işlemlerin hangi kanal üzerinden gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları için son gün ne zaman ve adaylar başvurularını nasıl yapabilecek? İşte personel alımına dair bilinmesi gerekenler...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, NEREDEN YAPILIR?
GSB personel alımı kapsamında 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı kadrosunda istihdam edilecek.
Başvurular, 13 Temmuz 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00’de sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru yapacak adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.
Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç).
- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.
- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.
- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre personel alımı iki farklı pozisyon için gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak.
Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli puana sahip olması şartı aranacak. KPSS puan üstünlüğüne göre, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.
Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri ise tercih ettikleri pozisyon, il kontenjanı ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.
Detaylı kadro ve branş dağılımı için aşağıdaki Resmi Gazete ilanı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.