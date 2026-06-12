Güney Kore-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Grubu ilk maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geliyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler Güney Kore-Çekya maçının tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Güney Kore-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Güney Kore-Çekya maçı hangi kanalda? İşte Güney Kore-Çekya maçı tarihi ve saati...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci maçında Güney Kore ve Çekya, A Grubu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. Turnuvanın sürpriz ekipleri arasında gösterilen iki takım da grup aşamasına puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanacak karşılaşma, öncesinde Güney Kore-Çekya maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Güney Kore-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Güney Kore-Çekya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GÜNEY KORE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynanacak Güney Kore-Çekya karşılaşması 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak. Karşılaşma Guadalajara Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.
GÜNEY KORE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, Güney Kore-Çekya maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.
TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak Dünya Kupası grup maçı, TRT 1 canlı yayınıyla ekranlara gelecek. Futbolseverler televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi dijital yayın platformları üzerinden de mücadeleyi takip edebilecek.