Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün artıyor. Turnuvada oynanan kritik mücadelelerin ardından gözler güncel puan durumuna ve gruplardaki sıralamaya çevrildi. Favori ekiplerin yanı sıra sürpriz performanslar da dikkat çekerken, son 16 bileti için rekabet giderek kızışıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2026 Dünya Kupası maç sonuçları ve puan durumuna ilişkin son gelişmeler haberimizde...