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        Haberler Bilgi GÜNÜN DÜNYA KUPASI MAÇLARI: 13 Haziran bugün hangi maçlar var? FIFA Dünya Kupası puan durumları ve maç sonuçları

        Günün Dünya Kupası maçları: 13 Haziran bugün hangi maçlar var?

        FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden sürüyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada takımlar, son 16 turuna yükselme hedefiyle sahaya çıkarken futbolseverler de günün maç sonuçları ve puan durumunu yakından takip ediyor. İlk karşılaşmalardan itibaren büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda alınan sonuçlar gruplardaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda günün maç sonuçları ve gruplarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        1

        Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün artıyor. Turnuvada oynanan kritik mücadelelerin ardından gözler güncel puan durumuna ve gruplardaki sıralamaya çevrildi. Favori ekiplerin yanı sıra sürpriz performanslar da dikkat çekerken, son 16 bileti için rekabet giderek kızışıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2026 Dünya Kupası maç sonuçları ve puan durumuna ilişkin son gelişmeler haberimizde...

        2

        DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        ABD - Paraguay (D Grubu) Saat 04.00

        Katar - İsviçre (B Grubu) Saat 22.00

        3

        DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI

        11 Haziran:

        Meksika - Güney Afrika 2-0

        12 Haziran:

        Güney Kore - Çekya 2-1

        Kanada - Bosna Hersek 1-1

        13 Haziran:

        ABD - Paraguay 4-1

        4

        A GRUBU PUAN DURUMU

        Meksika: 3 Puan

        Güney Kore: 3 Puan

        Çekya: 0 Puan

        Güney Afrika: 0 Puan

        5

        B GRUBU PUAN DURUMU

        Kanada: 1 Puan

        Bosna Hersek: 1 Puan

        İsviçre: 0

        Katar: 0

        D GRUBU PUAN DURUMU

        ABD: 3 Puan

        Türkiye: 0 Puan

        Avustralya : 0 Puan

        Paraguay: 0 Puan

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