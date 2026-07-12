GÜNÜN MAÇLARI 12 TEMMUZ 2026 | Bugün hangi maçlar var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz günün maçları neler?

Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası’nda karşılaşma oynanacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada heyecan çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından kısa bir ara verirken, 12 Temmuz günü maç programında yer alan karşılaşmalar ve Dünya Kupası fikstürü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç takvimi ve turnuvadaki son durum araştırılırken, özellikle Dünya Kupası’nda bugün oynanacak mücadele olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz Pazar günün maçları...