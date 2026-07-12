GÜNÜN MAÇLARI 12 TEMMUZ 2026 | Bugün hangi maçlar var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz günün maçları neler?
Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası'nda karşılaşma oynanacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada heyecan çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından kısa bir ara verirken, 12 Temmuz günü maç programında yer alan karşılaşmalar ve Dünya Kupası fikstürü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç takvimi ve turnuvadaki son durum araştırılırken, özellikle Dünya Kupası'nda bugün oynanacak mücadele olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz Pazar günün maçları...
Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası’nda karşılaşma oynanacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada heyecan çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından kısa bir ara verirken, 12 Temmuz günü maç programında yer alan karşılaşmalar ve Dünya Kupası fikstürü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç takvimi ve turnuvadaki son durum araştırılırken, özellikle Dünya Kupası’nda bugün oynanacak mücadele olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz Pazar günün maçları...
BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı geride kalırken, futbolseverlerin odağı yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Turnuvada son dört takımın mücadele edeceği yarı final etabı 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bugün ise Dünya Kupası kapsamında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.
Dünya Kupası Yarı Final Programı:
14 Temmuz Salı, 22.00 → Fransa – İspanya
15 Temmuz Çarşamba, 22.00 → İngiltere – Arjantin
12 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
Hazırlık Maçları (Türk Takımları)
18:00 | Kasımpaşa – İstanbulspor
Allsvenskan (İsveç Ligi)
15:00 | Hammarby – Kalmar
15:00 | Malmö – Göteborg
15:00 | Västerås SK – Degerfors IF
17:30 | Brommapojkarna – IK Sirius
17:30 | GAIS – IF Elfsborg
Eliteserien (Norveç Ligi)
15:30 | KFUM Oslo – Bodø/Glimt
18:00 | Brann – IK Start
18:00 | Rosenborg – Kristiansund
18:00 | Sandefjord – HamKam
20:15 | Sarpsborg 08 – Viking