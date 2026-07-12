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        Haberler Bilgi Gündem GÜNÜN MAÇLARI 12 TEMMUZ 2026 | Bugün hangi maçlar var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz günün maçları neler?

        GÜNÜN MAÇLARI 12 TEMMUZ 2026 | Bugün hangi maçlar var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz günün maçları neler?

        Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası'nda karşılaşma oynanacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada heyecan çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından kısa bir ara verirken, 12 Temmuz günü maç programında yer alan karşılaşmalar ve Dünya Kupası fikstürü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç takvimi ve turnuvadaki son durum araştırılırken, özellikle Dünya Kupası'nda bugün oynanacak mücadele olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz Pazar günün maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası’nda karşılaşma oynanacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada heyecan çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından kısa bir ara verirken, 12 Temmuz günü maç programında yer alan karşılaşmalar ve Dünya Kupası fikstürü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç takvimi ve turnuvadaki son durum araştırılırken, özellikle Dünya Kupası’nda bugün oynanacak mücadele olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz Pazar günün maçları...

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        BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı geride kalırken, futbolseverlerin odağı yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Turnuvada son dört takımın mücadele edeceği yarı final etabı 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bugün ise Dünya Kupası kapsamında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.

        Dünya Kupası Yarı Final Programı:

        14 Temmuz Salı, 22.00 → Fransa – İspanya

        15 Temmuz Çarşamba, 22.00 → İngiltere – Arjantin

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        12 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        Hazırlık Maçları (Türk Takımları)

        18:00 | Kasımpaşa – İstanbulspor

        Allsvenskan (İsveç Ligi)

        15:00 | Hammarby – Kalmar

        15:00 | Malmö – Göteborg

        15:00 | Västerås SK – Degerfors IF

        17:30 | Brommapojkarna – IK Sirius

        17:30 | GAIS – IF Elfsborg

        Eliteserien (Norveç Ligi)

        15:30 | KFUM Oslo – Bodø/Glimt

        18:00 | Brann – IK Start

        18:00 | Rosenborg – Kristiansund

        18:00 | Sandefjord – HamKam

        20:15 | Sarpsborg 08 – Viking

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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