2027 HAC KURALARI CANLI İZLE DİYANET | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası nereden, nasıl izlenir?
2027 yılı hac organizasyonu için başvuru yapan adayların merakla beklediği kura günü geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte, 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kutsal topraklara gitme hakkı kazanmak için sonuçları takip edecek. Canlı yayınla izlenebilecek kura çekiminin ardından kesin kayıt hakkı elde eden adaylar için yeni süreç başlayacak. Peki 2027 hac kuraları bugün saat kaçta yapılacak, kura çekimi nereden canlı izlenecek ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte hac kura takvimine ve kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2027 hac kurasına başvuran milyonlarca aday, bugün gerçekleşecek olan sonuçların belirleneceği çekilişe odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda yapılacak çekilişe, ilk kez başvuran vatandaşların yanı sıra geçmiş yıllardaki kayıtlarını yenileyen adaylar da dahil edilecek. Toplam 1 milyon 878 bin 46 kişinin katılacağı kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazananlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Sonuç bilgileri aynı zamanda adayların cep telefonlarına kısa mesajla iletilecek. Peki 2027 hac kurası bugün saat kaçta çekilecek, canlı yayın nereden izlenecek ve sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte kura sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler…
HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2027 hac kura çekimi, 22 Temmuz bugün saat 10.30'da noter huzurunda yapılacak.
Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.
HAC KURALARI NEREDEN, NASIL İZLENİR?
2027 yılı hac kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?
Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.
Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.
HAC KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, başvuru sırasında kayıtlı olan cep telefonu numaralarına kısa mesaj (SMS) ile de bildirilecek.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.
HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.