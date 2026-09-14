HAFTANIN İLK BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 14 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk günü mutfakta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yeni haftaya iddialı başlayan Cemile, Tuğba, Yeşim ve Kardelen, iskender yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için hünerlerini sergiledi. Gün boyunca yapılan değerlendirmelerin ardından oluşan puan tablosu ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, hangi gelin avantajı elde etti? İşte haftanın ilk gününe ait puan durumu ve tüm detaylar...