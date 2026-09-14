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        Haberler Bilgi HAFTANIN İLK BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 14 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        HAFTANIN İLK BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 14 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde rekabet yine yüksek tempoda başladı. Gelinler mutfakta iskender hazırlayarak en yüksek puanı almak için hünerlerini sergilerken, kayınvalideler de hazırlanan tabakları tek tek değerlendirerek puanlarını verdi. Günün sonunda çeyrek altını kazanan yarışmacı ile sıralamanın son basamağında yer alan isim izleyicilerin merak konusu oldu. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, günün puan tablosu nasıl şekillendi? İşte yarışmada günün kazananı, en yüksek puanı alan gelin ve en düşük puanda kalan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk günü mutfakta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yeni haftaya iddialı başlayan Cemile, Tuğba, Yeşim ve Kardelen, iskender yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için hünerlerini sergiledi. Gün boyunca yapılan değerlendirmelerin ardından oluşan puan tablosu ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, hangi gelin avantajı elde etti? İşte haftanın ilk gününe ait puan durumu ve tüm detaylar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan Tuğba gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU

        Tuğba: 20 puan

        Yeşim: 12 puan

        Cemile: 10 puan

        Kardelen: 3 puan

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