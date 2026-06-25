Ekonomi gündeminin en kritik verileri arasında yer alan Haziran 2026 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı; memur ve emekli maaş zamlarından kira artış hesaplamalarına kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı hangi gün belli olacak? İşte TÜİK'in açıklama takvimi ve enflasyona ilişkin son beklentiler...