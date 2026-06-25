Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2026 Haziran enflasyonu için geri sayım başladı!
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı tarih milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış oranı ve birçok ekonomik göstergenin belirlenmesinde etkili olacak Haziran 2026 enflasyon oranı için gözler TÜİK'in yayımlayacağı verilere çevrildi. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, TÜİK enflasyon verisini hangi gün duyuracak? İşte merak edilen tarih ve son beklentiler...
Ekonomi gündeminin en kritik verileri arasında yer alan Haziran 2026 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı; memur ve emekli maaş zamlarından kira artış hesaplamalarına kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı hangi gün belli olacak? İşte TÜİK'in açıklama takvimi ve enflasyona ilişkin son beklentiler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında kamuoyuna açıklıyor. Resmi takvime göre Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da TÜİK'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasanın enflasyon tahminleri netleşti. Geçen anket döneminde %1,52 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde %1,36’ya geriledi.