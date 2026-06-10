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        Haberler Bilgi Gündem Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 Haziran Resmi Gazete kararları neler?

        10 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! HSK atama kararı Resmi Gazete'de

        10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ait atama kararı gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Atama kararlarının yanı sıra çeşitli yönetmelikler, yargı kararları ve ilanlar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hukuk ve yargı alanındaki gelişmeleri takip edenler HSK kararının detaylarını merak ediyor. Peki "10 Haziran Resmi Gazete kararları neler?" İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan HSK atama kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 00:47 Güncelleme:
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        Resmi Gazete kararları yayımlandı. 10 Haziran tarihli sayıda özellikle yargı alanındaki düzenlemeler ve atama kararları dikkat çekti. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararının yayımlanması hukuk camiasında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Bunun yanında çeşitli kurumlara ilişkin idari kararlar ve ilanlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Kamu personeli, hukukçular ve vatandaşlar yayımlanan kararların ayrıntılarını incelemeye başladı. İşte 10 Haziran Resmi Gazete kararlarında öne çıkan başlıklar.

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        10 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürütme, idare ve yargı bölümlerine ilişkin çeşitli kararlar yayımlandı. Günün öne çıkan başlıkları arasında Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, ilgili kurumlar açısından yürürlüğe girmiş oldu.

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

        YÖNETMELİKLER

        –– Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        HSK ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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