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        Haberler Bilgi Gündem INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA! Facebook ve Instagram erişim sorunu düzeldi mi? 12 Haziran 2026 Facebook, Instagram neden açılmıyor?

        INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA! Facebook ve Instagram kapalı mı? 12 Haziran 2026 Facebook, Instagram, neden açılmıyor?

        Instagram ve Facebook'a giriş yapamayan kullanıcılar "çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. 12 Haziran 2026 itibarıyla yaşanan erişim sorunu sonrası sosyal medyada büyük bir yoğunluk oluştu. Peki platformlar neden açılmıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Instagram ve Facebook’a erişemeyen kullanıcılar “çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. 12 Haziran 2026 itibarıyla yaşanan erişim problemi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kullanıcı yoğunluğu arttı. Peki platformlara neden giriş yapılamıyor, teknik bir arıza mı yoksa bölgesel bir kesinti mi yaşanıyor? Son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizde.

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        INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

        12 Haziran Cuma günü yapılan sistem raporlamaları, Instagram hizmetlerinde zaman zaman erişim ve performans sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor. Uygulamada yavaşlama, akışın yenilenmemesi veya mesajların iletilememesi gibi problemler yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını (Wi-Fi ya da mobil veri) kontrol etmeleri öneriliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz bulunmuyor.

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