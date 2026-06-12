Instagram ve Facebook’a erişemeyen kullanıcılar “çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. 12 Haziran 2026 itibarıyla yaşanan erişim problemi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kullanıcı yoğunluğu arttı. Peki platformlara neden giriş yapılamıyor, teknik bir arıza mı yoksa bölgesel bir kesinti mi yaşanıyor? Son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizde.