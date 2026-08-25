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        Haberler Bilgi Ekonomi Intetra Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, ne kadar?

        Intetra Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, ne kadar?

        İntetra Teknoloji halka arzında yatırımcıların merak ettiği detaylar belli oldu. 53,60 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda toplam 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. 2 milyar 144 milyon TL büyüklüğündeki halka arz için talep toplama işlemleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. İntetra Teknoloji halka arzında payların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara dağıtılacak. Peki, İntetra Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve İntetra Teknoloji halka arz ne zaman? İşte, İntetra Teknoloji halka arz fiyatı, lot miktarı, halka açıklık oranı ve olası dağıtım detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        1

        İntetra Teknoloji halka arzında yatırımcıların merak ettiği detaylar belli oldu. 53,60 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda toplam 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. 2 milyar 144 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda kişi başına düşecek olası lot miktarı, talep gösterecek yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Peki, İntetra Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve İntetra Teknoloji halka arz ne zaman? İşte, İntetra Teknoloji halka arzı hakkında merak edilenler...

        2

        İNTETRA TEKNOLOJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

        İntetra Teknoloji halka arzı 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemleri 10:30-13:00 saatleri arasında yapılacak.

        Halka arzda yatırımcılar sabit fiyat üzerinden talepte bulunabilecek. Payların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara dağıtılacak.

        İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

        İntetra Teknoloji halka arzında 40 milyon adet B grubu pay satışa sunulacak. 53,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL olacak.

        Halka arz kapsamında 30 milyon lot sermaye artırımı, 10 milyon lot ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Ortak satışı kapsamında Mehmet Ömerbeyoğlu'na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

        3

        İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İntetra Teknoloji'nin halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Şirketin halka arz öncesindeki çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL seviyesindeyken, 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı sonrasında sermayenin 160 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

        4

        İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Olası katılım senaryolarına göre kişi başına düşebilecek lot miktarı şöyle:

        150 bin kişi katılırsa yaklaşık 266 lot, 14.257,60 TL

        250 bin kişi katılırsa 160 lot, 8.576 TL

        350 bin kişi katılırsa yaklaşık 114 lot, 6.110,40 TL

        500 bin kişi katılırsa 80 lot, 4.288 TL

        600 bin kişi katılırsa yaklaşık 67 lot, 3.591,20 TL

        700 bin kişi katılırsa yaklaşık 57 lot, 3.055,20 TL

        800 bin kişi katılırsa 50 lot, 2.680 TL

        1 milyon kişi katılırsa 40 lot, 2.144 TL

        Bu rakamlar olası katılımcı sayılarına göre yapılan hesaplamalardır. Kesin dağıtılacak lot miktarı, talep toplama sürecinin ardından belli olacaktır.

        5

        İNTETRA TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        İntetra Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Gedik Yatırım'ın halka arz bilgilendirmesinde de INTET için "Katılım Endeksine Uygundur" bilgisi yer alıyor.

        Bu nedenle katılım endeksi kriterlerine göre yatırım yapan yatırımcılar İntetra Teknoloji halka arzına katılabilecek.

        6

        İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        İntetra Teknoloji halka arz fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi. Halka arz sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

        40 milyon lotun 53,60 TL fiyat üzerinden halka arz edilmesiyle toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL'ye ulaşacak.

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        #Intetra Teknoloji halka arz
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