İntetra Teknoloji halka arzında yatırımcıların merak ettiği detaylar belli oldu. 53,60 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda toplam 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. 2 milyar 144 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda kişi başına düşecek olası lot miktarı, talep gösterecek yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Peki, İntetra Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve İntetra Teknoloji halka arz ne zaman? İşte, İntetra Teknoloji halka arzı hakkında merak edilenler...