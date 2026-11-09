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        Haberler Bilgi Işıldayan cilt için evde doğal peeling tarifi: Sadece 5 malzeme yeterli!

        Işıldayan cilt için evde doğal peeling tarifi: Sadece 5 malzeme yeterli!

        Cildinizdeki mat ve pürüzlü görünümün nedeni yüzeyde biriken ölü deri hücreleri olabilir. Türk kahvesi, şeker ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan 5 malzemeli doğal peeling, daha yumuşak bir cilt hissi elde etmenize yardımcı olabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz peeling tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Cildiniz eskisi kadar canlı görünmüyor, özellikle dirsek, diz ve topuklarınızda kuruluk mu hissediyorsunuz? Evde doğal peeling hazırlamak için mutfağınızda bulunan 5 basit malzemeden yararlanabilirsiniz. Türk kahvesi, şeker ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan bu karışım, cilt yüzeyindeki ölü derilerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

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        MAT VE PÜRÜZLÜ CİLDİN SEBEPLERİ

        Gün içinde maruz kalınan hava kirliliği, çevresel faktörler, sıcak su ve cilde uygun olmayan bakım uygulamaları, cildin doğal dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle nem kaybı ve ölü deri hücrelerinin cilt yüzeyinde birikmesi, zamanla daha kuru, solgun ve pürüzlü bir görünüme neden olabiliyor.

        Bu durum en çok dirsek, diz ve topuk gibi sertleşmeye yatkın bölgelerde kendini gösteriyor. Cildin daha yumuşak ve canlı görünmesi için nemlendirici kullanımının yanı sıra cilt yapısına uygun, tahriş etmeyen bakım yöntemleri de önem taşıyor.

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        EVDE DOĞAL PEELİNG HAZIRLAMAK İÇİN 5 MALZEME YETERLİ

        Evde doğal peeling yapmak isteyenler için Türk kahvesi, toz şeker, Hindistan cevizi yağı, vanilya ve suyla hazırlanan pratik bir tarif bulunuyor. Bu malzemelerin her biri karışımda farklı bir işlev üstleniyor.

        Türk kahvesi ve şekerin tanecikli yapısı cilt yüzeyinin mekanik olarak arındırılmasına yardımcı olurken Hindistan cevizi yağı daha yumuşak bir his sağlıyor. Vanilya karışıma hoş bir koku katıyor, su ise peelingin kıvamını ayarlamak için kullanılıyor.

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        5 MALZEMELİ DOĞAL PEELİNG TARİFİ

        Malzemeler:

        2 yemek kaşığı Türk kahvesi

        2 yemek kaşığı toz şeker

        1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

        Birkaç damla vanilya özütü veya az miktarda vanilya

        Kıvamını ayarlamak için bir miktar su

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        PEELİNG KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

        Öncelikle Türk kahvesi ve toz şekeri temiz bir kaseye alın. Ardından Hindistan cevizi yağını ekleyerek malzemeler birbirine karışana kadar karıştırın.

        Son aşamada vanilyayı ilave edin. Karışımın daha kolay sürülebilmesi için az miktarda suyu kontrollü şekilde ekleyin. Kremsi ve uygulanabilir bir kıvam elde ettiğinizde ev yapımı peeling hazır olacaktır.

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        DOĞAL PEELİNG CİLDE NASIL UYGULANIR?

        Hazırladığınız karışımı duş sırasında nemli cildinize hafif dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Özellikle dirsek, diz ve topuk gibi pürüzlü bölgelerde cildi zorlamadan nazikçe masaj yapmak yeterli olacaktır.

        Birkaç dakikalık uygulamanın ardından cildinizi ılık suyla durulayın. İşlemi tamamladıktan sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanarak bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

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        DAHA YUMUŞAK BİR CİLT İÇİN BU DETAYA DİKKAT

        Doğal peeling uygulamalarında önemli olan, cilt yüzeyini sert hareketlerle ovalamak yerine nazik davranmak. Tanecikli karışımların tahrişe yol açmaması için uygulama sırasında aşırı baskıdan kaçınılması gerekiyor. Hassas veya tahriş olmuş ciltlerde bu tür fiziksel peelingler uygun olmayabilir.

        Evde bulunan beş malzemeyle hazırlanan bu basit karışım, vücut bakımına alternatif bir uygulama sunarken cildin nemini korumaya yönelik bakımın önemini de hatırlatıyor.

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