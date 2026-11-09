Işıldayan cilt için evde doğal peeling tarifi: Sadece 5 malzeme yeterli!

MAT VE PÜRÜZLÜ CİLDİN SEBEPLERİ

Gün içinde maruz kalınan hava kirliliği, çevresel faktörler, sıcak su ve cilde uygun olmayan bakım uygulamaları, cildin doğal dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle nem kaybı ve ölü deri hücrelerinin cilt yüzeyinde birikmesi, zamanla daha kuru, solgun ve pürüzlü bir görünüme neden olabiliyor.

Bu durum en çok dirsek, diz ve topuk gibi sertleşmeye yatkın bölgelerde kendini gösteriyor. Cildin daha yumuşak ve canlı görünmesi için nemlendirici kullanımının yanı sıra cilt yapısına uygun, tahriş etmeyen bakım yöntemleri de önem taşıyor.