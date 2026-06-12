Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 12 Haziran 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, ne kadar su kaldı, barajlarda su seviyesi yüzde kaç?

        İSKİ 12 Haziran 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, ne kadar su kaldı?

        Yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum yeniden gündeme geldi. Sıcaklıkların yükselmesiyle beraber megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda barajlardaki su seviyeleri düzenli olarak izlenirken, vatandaşlar da son duruma ilişkin rakamları merak ediyor. Peki, 12 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne durumda? İşte güncel veriler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları İSKİ tarafından açıklanan son verilerle netlik kazandı. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte su kaynaklarındaki değişim yakından takip edilirken, megakentin barajlarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte 12 Haziran 2026 Cuma itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajlardaki güncel doluluk oranları ve öne çıkan veriler…

        2

        İSKİ 12 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 68,54 seviyesinde yer aldı.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 94,17

        Darlık Barajı: yüzde 87,65

        Elmalı Barajı: yüzde 91,12

        Terkos Barajı: yüzde 57,16

        Alibey Barajı: yüzde 63,68

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 50,92

        Sazlıdere Barajı: yüzde 41,52

        Istrancalar Barajı: yüzde 23,32

        Kazandere Barajı: yüzde 51,6

        Pabuçdere Barajı: yüzde 48,06

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel PM'den istifa kararı aldı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclisindeki 57 üye sayısının yarısından bir fazlasının istifası durumunda olağanüstü seçim kararı alınması gerekiyor

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!