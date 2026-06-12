İSKİ 12 Haziran 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, ne kadar su kaldı?
Yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum yeniden gündeme geldi. Sıcaklıkların yükselmesiyle beraber megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda barajlardaki su seviyeleri düzenli olarak izlenirken, vatandaşlar da son duruma ilişkin rakamları merak ediyor. Peki, 12 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne durumda? İşte güncel veriler ve detaylar…
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları İSKİ tarafından açıklanan son verilerle netlik kazandı. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte su kaynaklarındaki değişim yakından takip edilirken, megakentin barajlarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte 12 Haziran 2026 Cuma itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajlardaki güncel doluluk oranları ve öne çıkan veriler…
İSKİ 12 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 68,54 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 94,17
Darlık Barajı: yüzde 87,65
Elmalı Barajı: yüzde 91,12
Terkos Barajı: yüzde 57,16
Alibey Barajı: yüzde 63,68
Büyükçekmece Barajı: yüzde 50,92
Sazlıdere Barajı: yüzde 41,52
Istrancalar Barajı: yüzde 23,32
Kazandere Barajı: yüzde 51,6
Pabuçdere Barajı: yüzde 48,06