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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 3 Ekim 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 3 Ekim 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak açıklandı. Yağan yağmur ve kar yağışları barajlardaki su seviyesini yükseltiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre en son barajlardaki doluluk oranı yüzde 35 seviyesinin üzerinde. Peki, 3 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle yüzde 35 seviyesinin üzerine çıktı. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi. İşte, 3 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verileri

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        BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 3 EKİM 2026

        İstanbul baraj doluluk oranı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü 39,04 olarak ölçüldü.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı.

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.

        Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.

        Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi.

        Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen'den 431 milyon, Yeşilçay'dan ise 114,78 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 545,78 milyon metreküp su alındı.

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        İSKİ istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları yıllara göre 2016'da yüzde 44,76, 2017'de yüzde 56,12, 2018'de yüzde 55,45, 2019'da yüzde 48,27, 2020'de yüzde 36,4, 2021'de yüzde 50,51, 2022'de yüzde 47,88, 2023'te yüzde 23,49, 2024'te yüzde 37,64, 2025'te yüzde 27,81 ve 2026'da yüzde 39,04 olarak kaydedildi.

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