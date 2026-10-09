İSKİ 9 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını etkiliyor. İSKİ güncel verilerine göre yağışların ardından baraj göllerindeki su seviyesi beklenenin gerisinde kalsa da ortalama doluluk geçen yılın üzerinde seyrediyor. Peki, 9 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
1
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 9 Ekim itibarıyla yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyretti. İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, güncel baraj doluluk oranları
2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
9 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı 38,47 oldu.
3
İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: