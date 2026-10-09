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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 9 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 9 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını etkiliyor. İSKİ güncel verilerine göre yağışların ardından baraj göllerindeki su seviyesi beklenenin gerisinde kalsa da ortalama doluluk geçen yılın üzerinde seyrediyor. Peki, 9 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 9 Ekim itibarıyla yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyretti. İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, güncel baraj doluluk oranları

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        9 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı 38,47 oldu.

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        İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        • Elmalı Barajı yüzde 83.1
        • Istrancalar Barajı yüzde 17.76
        • Kazandere Barajı yüzde 8.51
        • Pabuçdere Barajı yüzde 2.6
        • Sazlıdere Barajı yüzde 20.16
        • Terkos Barajı yüzde 31.01
        • Ömerli Barajı yüzde 55.68
        • Alibey Barajı yüzde 34.51
        • Büyükçekmece Barajı yüzde 25.72
        • Darlık Barajı yüzde 60.55
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        #İSKİ
        #baraj doluluk oranı
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