İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, kararını kulübün önünü açmak amacıyla aldığını belirtirken Fenerbahçe'de bir daha görev yapmayacağını da ifade etti.

Kartal'ın açıklaması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 1-1'lik Roma beraberliğiyle başladığı gecenin en önemli gelişmesi oldu. Deneyimli teknik adam, takımının başında yaklaşık üç ay görev yaptı.

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

İsmail Kartal, istifa kararının gerekçesini “kulübün önünü açmak” olarak açıkladı. Deneyimli teknik adam, kararın takım olarak alınmış bir karar olduğunu belirterek futbolculara, yönetime, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür etti.

Kartal'ın istifasının, Fenerbahçe'nin sezon başındaki sonuçları ve Roma karşılaşmasının ardından geldiği görülüyor. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'in ilk dört haftasında iki mağlubiyet alırken Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından da beraberlikle ayrıldı.