Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama: İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti?
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa açıklaması futbol camiasında geniş yankı buldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısına çıkan Kartal, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Deneyimli teknik adam kararını kulübün önünü açmak amacıyla aldığını belirtirken, bu açıklama Fenerbahçe camiasında büyük şaşkınlık yarattı. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kartal'ın istifa kararına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti? İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifa kararı gündemde geniş yer buldu. Kartal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkça ifade ederken kararının takımın ve kulübün geleceği açısından daha doğru olacağına inandığını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ise Kartal'ın devam edeceğine ilişkin açıklaması, iki farklı açıklamanın gündeme gelmesine neden oldu. Peki Aziz Yıldırım ne dedi, İsmail Kartal neden istifa etti ve Fenerbahçe'deki görevine devam edecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, kararını kulübün önünü açmak amacıyla aldığını belirtirken Fenerbahçe'de bir daha görev yapmayacağını da ifade etti.
Kartal'ın açıklaması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 1-1'lik Roma beraberliğiyle başladığı gecenin en önemli gelişmesi oldu. Deneyimli teknik adam, takımının başında yaklaşık üç ay görev yaptı.
İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?
İsmail Kartal, istifa kararının gerekçesini “kulübün önünü açmak” olarak açıkladı. Deneyimli teknik adam, kararın takım olarak alınmış bir karar olduğunu belirterek futbolculara, yönetime, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür etti.
Kartal'ın istifasının, Fenerbahçe'nin sezon başındaki sonuçları ve Roma karşılaşmasının ardından geldiği görülüyor. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'in ilk dört haftasında iki mağlubiyet alırken Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından da beraberlikle ayrıldı.
AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği yönündeki açıklaması, teknik adamın istifa duyurusunun ardından gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
İSMAİL KARTAL KİMDİR?
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden biri. 1961 doğumlu olan Kartal, futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük kariyerine yöneldi.
Kartal, Fenerbahçe'de daha önce 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında teknik direktörlük yaptı. 2026 yılında yeniden takımın başına geçerek Fenerbahçe'deki dördüncü teknik direktörlük dönemine başladı.
İSMAİL KARTAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İsmail Kartal, 1961 doğumlu Türk teknik direktör ve eski futbolcudur. Fenerbahçe ile uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olan Kartal, hem futbolcu hem de teknik adam olarak sarı-lacivertli kulüpte görev yaptı.
Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde takımın başında kısa bir süre kalan Kartal'ın Roma maçının ardından yaptığı istifa açıklaması, kariyerindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.