İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE | İspanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelerek bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor. Sürpriz sonuçların dikkat çektiği bu kritik süreçte artık maçlar daha da büyük önem taşırken, takımlar son 16'ya kalabilmek adına sahaya tüm güçlerini yansıtıyor. Günün en çok merak edilen karşılaşması ise hiç şüphesiz İspanya ile Avusturya arasında oynanacak mücadele olarak öne çıkıyor. Peki, İspanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelerek bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor. Sürpriz sonuçların dikkat çektiği bu kritik süreçte artık maçlar daha da büyük önem taşırken, takımlar son 16’ya kalabilmek adına sahaya tüm güçlerini yansıtıyor. Günün en çok merak edilen karşılaşması ise hiç şüphesiz İspanya ile Avusturya arasında oynanacak mücadele olarak öne çıkıyor. Peki, İspanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya ile Avusturya arasında Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası karşılaşması, 2 Temmuz Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda karşı karşıya gelecek İspanya ile Avusturya’nın mücadelesi, futbolseverlerle TRT Spor ekranlarında buluşacak. Heyecan dolu karşılaşma, şifresiz ve canlı yayınla izlenebilecek.