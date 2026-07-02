2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelerek bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor. Sürpriz sonuçların dikkat çektiği bu kritik süreçte artık maçlar daha da büyük önem taşırken, takımlar son 16’ya kalabilmek adına sahaya tüm güçlerini yansıtıyor. Günün en çok merak edilen karşılaşması ise hiç şüphesiz İspanya ile Avusturya arasında oynanacak mücadele olarak öne çıkıyor. Peki, İspanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.