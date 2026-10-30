İstanbul TOKİ kiralık konut çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi! 2026 TOKİ 1.071 kiralık konut kurası ne zaman, kura tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde kura heyecanı sürüyor. İlk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konut için gözler çekiliş tarihine çevrildi. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre Kasım 2026'da yapılması planlanan kura öncesinde yaklaşık 2 bin konutun hazır olduğu belirtildi. Kura ve anahtar teslim sürecinin Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nin ardından başlatılması öngörülüyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura çekimi ve hak sahipliği sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri…