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        Haberler Bilgi İstanbul TOKİ kiralık konut çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi! 2026 TOKİ 1.071 kiralık konut kurası ne zaman, kura tarihi açıklandı mı?

        İstanbul TOKİ kiralık konut çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi! 2026 TOKİ 1.071 kiralık konut kurası ne zaman, kura tarihi açıklandı mı?

        İstanbul TOKİ kiralık konut kurası için beklenen takvim belli oldu. Bakan Murat Kurum, 1.071 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin planlandığı tarihi açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlar ise İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihini, çekilişin hangi gün gerçekleştirileceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kesin tarih belli oldu mu? İşte, 2026 İstanbul TOKİ kiralık konut kurası tarihi hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde kura heyecanı sürüyor. İlk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konut için gözler çekiliş tarihine çevrildi. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre Kasım 2026'da yapılması planlanan kura öncesinde yaklaşık 2 bin konutun hazır olduğu belirtildi. Kura ve anahtar teslim sürecinin Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nin ardından başlatılması öngörülüyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura çekimi ve hak sahipliği sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri…

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        İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

        İstanbul TOKİ kiralık konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin tarihini araştırıyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre kura işlemlerinin Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Ancak 1.071 kiralık konut için kura çekiminin yapılacağı kesin gün ve saat henüz açıklanmadı. Başvuru sahipleri, TOKİ tarafından yapılacak resmi duyurularla kura takvimine ilişkin gelişmeleri takip edebilecek.

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        TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kura çekiminin, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.

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        Daha önce ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen çekiliş için takvim değişikliğine gidildi. Bakan Murat Kurum, yaklaşık 2 bin konutun hazır olduğunu ve kura ile anahtar teslim sürecinin COP31 sonrasında başlatılmasının planlandığını açıkladı.

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        İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

        İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yürütülen proje kapsamında ilk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konutun 12 ilçede yer alması öngörülüyor.

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        Konutların ilçe bazındaki dağılımı şöyle:

        Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

        Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

        Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

        Arnavutköy: 90 konut

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        TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR?

        İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde daire tiplerine göre belirlenen aylık başlangıç kira bedelleri şöyle:

        1+1 daire: 10.000 TL

        2+1 daire: 12.000 TL

        3+1 daire: 15.000 TL

        4+1 daire: 18.000 TL

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        TOKİ kiralık konut projesinde kira bedelleri daire tipine göre değişiyor. Hak sahiplerinin hangi konutta oturacağı ise kura ve tahsis süreci kapsamında belirlenecek.

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