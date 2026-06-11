İZSU 11 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?
Yaz sıcakları bastırdı, gözler İzmir barajlarına çevrildi! İZSU'nun güncel doluluk oranları şaşırttı: Kimi barajlar yüzde 90'ı aşarken bazıları kritik seviyede kaldı. İşte 11 Haziran itibarıyla İzmir'in su karnesi…
Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:17 Güncelleme:
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Yaz sıcakları bastırdı, gözler İzmir barajlarına çevrildi! İZSU’nun güncel doluluk oranları şaşırttı: Kimi barajlar yüzde 90’ı aşarken bazıları kritik seviyede kaldı. İşte 11 Haziran itibarıyla İzmir’in su karnesi…
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İZSU 11 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi 11 Haziran 2026 Perşembe yüzde 70,23 olarak açıklandı.
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İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 53,85
Balçova Barajı: Yüzde 88,11
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 40,57
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 71,08
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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