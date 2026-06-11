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        Haberler Bilgi Gündem İZSU 11 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        İZSU 11 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz sıcakları bastırdı, gözler İzmir barajlarına çevrildi! İZSU'nun güncel doluluk oranları şaşırttı: Kimi barajlar yüzde 90'ı aşarken bazıları kritik seviyede kaldı. İşte 11 Haziran itibarıyla İzmir'in su karnesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        1

        Yaz sıcakları bastırdı, gözler İzmir barajlarına çevrildi! İZSU’nun güncel doluluk oranları şaşırttı: Kimi barajlar yüzde 90’ı aşarken bazıları kritik seviyede kaldı. İşte 11 Haziran itibarıyla İzmir’in su karnesi…

        2

        İZSU 11 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi 11 Haziran 2026 Perşembe yüzde 70,23 olarak açıklandı.

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        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 53,85

        Balçova Barajı: Yüzde 88,11

        Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55

        Gördes Barajı: Yüzde 40,57

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 71,08

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