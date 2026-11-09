KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ | 9 Kasım 2026 Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?
Kabine toplantısı gündem maddeleri, 9 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı öncesinde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli maaşlarına ek zam, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması ve COP31 hazırlıkları toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine toplantısı kararlarına ilişkin merak edilenler…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. Ekonomi, iç güvenlik ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda emekli maaşlarına yönelik olası düzenleme de gündeme gelecek. Milyonlarca emekli, maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra ek zam veya refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri takip ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine kararlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 9 Kasım 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının başlangıç saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine kararlarını açıklaması ve gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
9 Kasım 2026 Kabine toplantısında ekonomi, iç güvenlik ve dış politika başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının öne çıkan gündem maddeleri şöyle:
Emekli maaşlarına yönelik olası düzenleme ve ekonomik gelişmeler
Fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama
Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin güvenlik raporları
Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları
Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış girişimleri
ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeler
ABD'de tamamlanan ara seçimlerin sonuçları ve Türkiye'ye olası etkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin sonuçlarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Kabine toplantısı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü maaş düzenlemesine çevrildi. Emekli aylıklarına enflasyon artışının dışında ek zam veya refah payı verilmesi seçenekleri gündemdeki yerini koruyor.
Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemede emeklilere yönelik olası iyileştirme seçeneklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Seyyanen zam veya refah payı verilmesi ihtimalleri üzerinde durulurken emekli maaşlarında yapılabilecek değişikliklerin kapsamı da merak ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kabine toplantısında emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin sunum yapması bekleniyor. Ancak emekli maaşlarına ek zam yapılacağına veya yeni bir düzenlemenin kesinleştiğine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.
FON SORUŞTURMASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA
Kabine toplantısının ekonomi gündeminde fon soruşturmasındaki son gelişmeler de bulunuyor. Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirilecek, sermaye piyasalarına yönelik alınabilecek önlemler görüşülecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin sahadan gelen istihbarat ve güvenlik raporlarının değerlendirilmesi, sürecin ilerleyişi ve atılması planlanan adımların ele alınması bekleniyor.
COP31 VE DIŞ POLİTİKADA SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da Kabine toplantısında değerlendirilecek. Zirve kapsamında yapılacak çalışmalar ve Türkiye'nin ev sahipliği sürecine ilişkin hazırlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.
Dış politikada ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, ABD-İran arasındaki gerilim ve İsrail'in saldırıları ele alınacak. ABD'de tamamlanan ara seçimlerin sonuçlarının bölgeye etkileri de değerlendirilecek.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabine toplantısı kararlarının açıklanacağı saat vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.