"DAHA ADİL, TEMSİL GÜCÜ YÜKSEK, GÜVEN VE REFAHIN HAKİM OLDUĞU YENİ BİR DÜZENİN REÇETESİNİ BEŞ MADDE HALİNDE DÜNYA İLE PAYLAŞTIK"

Buradan yeni atanan kardeşlerimize milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini beş madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başlı olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı şeriatı estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin devlet başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef Bu sene de vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi.

Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli masumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terörist diyenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak hakkı aykırmaya hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz.

Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla İstikbaline daha umutla bakan etrafına güven aşılayan dostlarının düven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var en önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var büyük düşünen büyük adımlar atan büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz.

Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz Aziz milletim bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu birçok devlet ve hükümet başkanını Türkiye'li binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik.