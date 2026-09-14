Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olacak mı, şartları neler?
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın TBMM'ye verdiği yanıtlar ve Meclis'e sunulan yeni soru önergeleri sonrası gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar hangi şartlarla emekli olacak? İşte, Kademeli emeklilikte son durum…
EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik beklentisi, özellikle 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanlar EYT kapsamında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde ederken, 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar düzenlemenin dışında kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, 2000-2008 arası sigorta girişi olanların emeklilik yaşı, prim günü ve kademeli emeklilik taleplerine ilişkin son durum merak ediliyor. İşte, 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için prim ve yaş şartlarına ilişkin detaylar…
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik için şu an yürürlükte olan yeni bir kanun bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın TBMM'ye verdiği yanıtlarda mevcut emeklilik mevzuatına işaret edilirken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanların EYT kapsamında olduğu, 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanların ise EYT düzenlemesinden yararlanamadığı belirtiliyor.
Bakan Işıkhan'ın 17 Ağustos 2026 tarihinde cevapladığı soru önergesinin konusu da doğrudan kademeli emeklilik talepleriydi. TBMM kayıtlarında önergenin, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunanlara kademeli emeklilik hakkı verilmesi talebiyle ilgili olduğu görülüyor.
2000-2008 ARASI SİGORTALILAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/A kapsamında sigortalı olanlar için iki farklı emeklilik seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurması ve 7000 prim günü şartını tamamlaması gerekiyor.
Diğer seçenekte ise yine kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. Buna ek olarak en az 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması gerekiyor. SGK'nın güncel bilgilendirmesinde bu iki seçenek açıkça yer alıyor.
2000, 2001, 2002 VE 2008 SİGORTA GİRİŞLİLERİNİN ŞARTLARI NELER?
2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan 4/A'lılar için emeklilik hesabında temel olarak sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş şartı dikkate alınıyor.
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlarda 7000 gün üzerinden emeklilikte kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı bulunuyor. 4500 gün üzerinden emeklilikte ise 25 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca prim gününe bakılarak emeklilik tarihi belirlenemiyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi ve sigortalılık süresi birlikte değerlendiriliyor.
1999 ÖNCESİ 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanlarda 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak bu kapsamda yaş şartı, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününün hangi tarihte tamamlandığına göre değişiyor.
SGK'ya göre 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve yaş şartlarını tamamlayan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyor. Şartların daha sonraki tarihlerde tamamlanması halinde yaş sınırı kademeli olarak yükseliyor. Kadınlarda yaş şartı 52, 54, 56 ve 58'e kadar çıkarken erkeklerde 56, 57, 58, 59 ve 60 yaş kademeleri uygulanıyor.
2008 SONRASI SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk kez 4/A kapsamında sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanun kapsamında farklı şartlar uygulanıyor.
Normal emeklilikte temel prim şartı 7200 gün. Yaş şartı ise 2036 yılından itibaren kademeli olarak yükselerek 2048 yılında kadın ve erkeklerde 65 yaşa ulaşacak şekilde düzenlenmiş durumda. Bu grupta 5400 prim günü üzerinden kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. 30 Nisan 2008-31 Aralık 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlarda prim şartı 4600 gün olarak başlıyor ve sonraki yıllarda her yıl 100 gün artarak 5400 güne kadar yükseliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN MECLİS'TE YENİ ÖNERGE VERİLDİ
Kademeli emeklilik talebi 2026 yılında TBMM gündemine taşınmaya devam ediyor. 3 Haziran 2026 tarihinde Bolu Milletvekili İsmail Akgül tarafından verilen soru önergesi, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması yönündeki talepleri içeriyordu. Bakan Işıkhan'ın yanıtı 17 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'ye bildirildi.
Bunun yanında 4 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından da kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması talebiyle yeni bir yazılı soru önergesi verildi. TBMM kayıtlarına göre bu önergenin 15 günlük cevaplanma süresi 14 Eylül 2026 itibarıyla devam ediyor.
2000-2008 EMEKLİLİKTE SON DURUM
14 Eylül 2026 itibarıyla 2000-2008 arası sigorta girişi bulunanlar için yürürlüğe giren yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Bu nedenle mevcut mevzuatta yer alan yaş, prim ve sigortalılık süresi şartları geçerli.