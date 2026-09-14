Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olacak mı, şartları neler?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik için şu an yürürlükte olan yeni bir kanun bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın TBMM'ye verdiği yanıtlarda mevcut emeklilik mevzuatına işaret edilirken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanların EYT kapsamında olduğu, 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanların ise EYT düzenlemesinden yararlanamadığı belirtiliyor.

Bakan Işıkhan'ın 17 Ağustos 2026 tarihinde cevapladığı soru önergesinin konusu da doğrudan kademeli emeklilik talepleriydi. TBMM kayıtlarında önergenin, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunanlara kademeli emeklilik hakkı verilmesi talebiyle ilgili olduğu görülüyor.